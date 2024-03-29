السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهتان لحساب الجولة الخامسة عشرة بدوري المحترفين اليوم

الحسين إربد يتطلع لتأكيد هيمنته أمام معان وشباب الأردن يستقبل الرمثا

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لاعب الحسين إربد منذر أبو عمارة يتقدم نحو مرمى معان بلقاء الذهاب - (من المصدر)
عمان - تنتظر فريق الحسين إربد مهمة جديدة نحو هدفه المرصود منذ بداية الموسم الحالي، بالصعود إلى منصة التتويج والظفر بلقب الدوري المحترفين لكرة القدم، من خلال استكمال مشواره بالمسابقة ومواجهة معان على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم، لحساب الجولة الخامسة عشرة.اضافة اعلان
ويتطلع الحسين لتأكيد سطوته التاريخية على معان خلال مسابقة الدوري، من خلال مواصلة سجله خاليا من الهزائم أمامه، بعد أن التقيا سابقا في 7 مناسبات، تمكن الحسين من الفوز في 4 منها، آخرها بمرحلة الذهاب بهدف نظيف، فيما حضرت نتيجة التعادل 3 مرات.
وفي التوقيت نفسه، يستقبل شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، في مواجهة مثيرة تسودها العناصر الشابة من الفريقين.
وافتتح فريق شباب العقبة الجولة بفوز مثير على نظيره مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت، أول من أمس، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ تكفل محمد الحسنات والكولومبي كريستيان فارجاس في قلب الطاولة على منافسه بعد التقدم بالنتيجة عبر زيد أبو الريش.
ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة 22 ووحيدا بالمركز الرابع مؤقتا، فيما استقر مغير السرحان في المركز السابع وبرصيده 14 نقطة.
وأقيمت مباراة وحيدة أمس، جمعت السلط وسحاب على ملعب السلط.
وتختتم الجولة الخامسة عشرة غدا، حيث يلعب الجليل مع الأهلي على ستاد الحسن، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان، علما أن جميع المباريات خلال شهر رمضان المبارك ستقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
ويسعى الحسين إربد صاحب الـ40 نقطة، إلى تعزيز صدارته، بانتظار الاستفادة من نتيجة مواجهة “الكلاسيكو” مساء الأحد.
ويملك المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، أوراقا مميزة عديدة داخل الملعب وعلى دكة البدلاء، تجعل الفريق قريبا من تحقيق الفوز بأي مباراة بغض النظر عن هوية المنافس، نظرا للخبرات الكبيرة المتواجدة عند اللاعبين الذين يلعب عدد جيد منهم في صفوف منتخبي الرجال والأولمبي.
وتتركز خيارات محمود على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة، محمود مرضي وعبد العزيز نداي.
ويعيش معان ظروفا صعبة في الآونة الماضية، جعلته في موقف صعب على سلم الترتيب مؤخرا، بعد أن فقد 8 نقاط في آخر 3 مواجهات، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، علما أن الجولة الماضية شهدت خسارته بالنتيجة الأكبر بدوري المحترفين بخماسية بيضاء أمام الفيصلي.
ويقود معان المدرب عامر عقل، والذي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تشكل دافعا معنويا له وللاعبيه في مهمته التدريبية الأولى له كمدير فني بفرق المحترفين، معتمدا في خياراته على كل من رشيد رفيد، أيسر صباح، جبر خطاب، محمد فال، حربي أحمد، عون المحارمة، وليد عثماني، ضرار بن سعد الله، يوسف الرواشدة، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات.
وفي المواجهة الثانية، يسعى فريقا شباب الأردن والرمثا لتصحيح مسارهما بمرحلة الإياب، بعد أن تلقى كل منهما الخسارة في الجولة الماضية، ويحل الرمثا خامسا برصيد 19 نقطة، وشباب الأردن سادسا برصيد 16 نقطة.
ويأمل المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، في أن يستمر لاعبوه بتقديم المستوى الفني المتميز، رغم قلة خبراتهم في البطولات القوية، ويبرز بصفوف الفريق كل من سلامة سلمان، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، حمزة النعيم، أويس زيادات وأيهم هشام.
وبدوره، ينظر المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور إلى مواجهة الليلة، باعتبارها الطريق الأمثل لإعادة المسار، وتأكيد تفوقه على شباب الأردن فريقه السابق كمدرب، بعد أن فاز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة.
ومن المتوقع أن يدفع البزور في المباراة بكل من عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، المعتصم بالله الزعبي، خالد أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن أبو الكاس، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.
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