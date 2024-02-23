الحسين إربد يتطلع لتعزيز صدارته أمام شباب الأردن.. ومعان يسعى لتجاوز الجليل

مهند جويلس

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عمان - تفتتح اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.ويحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء المواجهة الأولى، والتي تجمع معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء.ويخوض متصدر البطولة فريق الحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي شباب الأردن.وتستكمل مباريات الجولة غدا الأحد بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب وشباب العقبة على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء، على أن تقام 3 مباريات بعد غد الاثنين، إذ يستضيف الرمثا نظيره مغير السرحان على ستاد الحسن الدولي، ويلتقي الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان، فيما يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي.معان - الجليليدخل معان مرحلة الإياب بثوب جديد، بعد أن أعلن النادي عن تعيين مهند المحارمة مديرا فنيا للفريق خلفا لأمجد أبو طعيمة، ليبدأ المحارمة مهمته الأولى على صعيد تدريب الفرق بدوري المحترفين، عقب عمله بأكثر من فريق بمهمة المدير الإداري.ويسعى معان لتأكيد حضوره المميز في الجولات الأخيرة من زمن البطولة، وهو ما يتضح جليا على سلم الترتيب باستقراره في المركز السادس برصيد 13 نقطة، وفي حال تحقيقه الفوز اليوم، فإنه سيتواجد بمربع الكبار.وعمل معان على تعزيز صفوفه مؤخرا بعدد من اللاعبين البارزين على الصعيد المحلي منهم خضر الحاج، جبر خطاب ويوسف الرواشدة، إلى جانب تواجد عدد من اللاعبين السابقين مثل إبراهيم الرواد، حربي أحمد، عبد الملك مفتاحي، عمرو محمد، حسين عبيدات وعون المحارمة وغيرهم القادرين على الظفر بنقاط مواجهة اليوم.ويعاني الجليل قبل مواجهة اليوم من ظروف صعبة أجبرت الفريق على عدم التدرب كثيرا بفترة التوقف الماضية، نظرا لتأخر تسليم مستحقات اللاعبين من قبل إدارة النادي، ما يصعب المهمة على رجال المدرب محمد العبابنة في تحقيق نتيجة إيجابية.واستغنى الجليل عن عدد كبير من لاعبيه المميزين بين المرحلتين للظروف المذكورة مسبقا، ما قد يجعل مهمة ثباته بين الكبار لموسم آخر أمر صعب، علما بأنه يحتل المركز العاشر حاليا برصيد 8 نقاط.ويملك العبابنة عددا من الأسماء البارزة في صفوفه مثل لؤي الدردور، عبيدة النمارنة، دومي بني دومي، عدي الشديفات، صاموئيل أوليفيرا، يحيى البخيت ويوسف حسان.الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما التقى الطرفان 3 مرات على صعيد دوري المحترفين تاريخيا، وحضر الفوز في مناسبتين لمعان، مقابل التعادل في مباراة ذهاب البطولة الحالية.شباب الأردن - الحسين إربديأمل شباب الأردن عدم التأثر من مغادرة قائد الفريق شوقي القزعة، وحارس المرمى أحمد جعيدي والظهير الأيسر فيصل أبو شنب، ومحاولة الاحتفاظ الصورة الطيبة التي ظهر عليها بمعظم فترات المرحلة الأولى من البطولات المحلية.ويعلم المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، مدى صعوبة المواجهة أمام متصدر الترتيب، والذي سجل الفوز الأكبر بمرحلة الذهاب على فريقه بخماسية بيضاء، ما يجعله أمام تحد صعب في المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.ويعول الحديد في قائمته على كوكبة من النجوم الشابة، مثل أيهم هشام، أحمد صبرة، فضل هيكل، محمد أبو طه، أويس زيادات، محمد طه والبرازيلي كارلوس ألبيرتو، علما بأن "أسود غمدان" يحتل المركز السابع وبرصيد 13 نقطة.وفي الطرف المقابل، يمني فريق الحسين إربد النفس في مواصلة عروضه القوية وتوسيع الفارق مجددا مع أقرب ملاحقيه، حيث يتبوأ الصدارة برصيد 31 نقطة، برقم قياسي لم يسبق للنادي أن حققه على مدار تاريخ مشاركاته بالمحترفين في مرحلة واحدة.ولم يتأثر الحسين بالتغيير الفني الذي أصاب الفريق مؤخرا، بمغادرة المدرب البرتغالي جواو موتا، وحضور المدرب جمال محمود الذي نجح في اختباره الأول الصعب أمام الوحدات الأسبوع الماضي، ليحقق الفوز ويحتفظ بسجل الفريق خاليا من الهزائم.ومن المتوقع أن يواصل محمود اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة المؤجلة الماضية أمام الوحدات، من خلال الزج بكل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، محمود مرضي، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.