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الإثنين 07 آب 2023
6:55 م
الحسين إربد يتعاقد مع المحترف النيجيري أجاغون
المحترف النيجيري عبد الجليل أجاغون
أعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع المحترف النيجيري عبد الجليل أجاغون لموسم واحد.
واستهل الحسين إربد مشواره في الدوري بفوز عريض على شباب الأردن (5-0)، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الرمثا والفيصلي والوحدات.
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