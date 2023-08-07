الحسين إربد يتعاقد مع المحترف النيجيري أجاغون

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أعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع المحترف النيجيري عبد الجليل أجاغون لموسم واحد.واستهل الحسين إربد مشواره في الدوري بفوز عريض على شباب الأردن (5-0)، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الرمثا والفيصلي والوحدات.