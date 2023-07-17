الحسين إربد يتوجه إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي

مهند جويلس

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عمان - يتوجه فريق الحسين إربد لكرة القدم بعد غد إلى تركيا، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2023، والمقرر انطلاقه مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل.ويتطلع المدرب البرتغالي للفريق جواو موتا، للاستفادة قدر المستطاع من المعسكر، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى في الفريق، واللاعبين الذين التحقوا مؤخرا ولم يشاركوا بتدريبات الفريق إلا ما ندر.ومن المتوقع، أن يخوض “غزاة الشمال” مباراتين وديتين على الأقل، دون تحديد هوية الفريقين، خلال المعسكر الذي يمتد لعشرة أيام.وأنهى النادي مشاركته ببطولة الدرع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في آخر مباريات بطولة الدرع، إذ واجه نظيره مغير السرحان، علما بأن الحسين كان يملك 16 نقطة من 10 مواجهات سابقة.ولم يحقق الفريق النتائج المتوقعة خلال بطولة الدرع، حيث تعرض للعديد من العثرات التي أبعدته عن مراكز القمة منذ البداية، ما جعلت جماهيره قلقة على مصير فريقها الطامح للمنافسة على الألقاب المحلية والتتويج بها.وتعرض الحسين إربد للخسارة في مناسبتين بالنتيجة ذاتها (1-2) أمام الفيصلي والرمثا، فيما تعادل 4 مرات، أمام كل من السلط والأهلي وشباب العقبة (0-0)، ومع الوحدات بنتيجة (1-1)، فيما فاز في 4 مناسبات، محققا الفوز الأكبر ببطولة الدرع على حساب شباب الأردن (5-0)، وتجاوز سحاب (2-1)، وتخطى الجليل (3-0)، وتغلب على معان بنتيجة (1-0).وتخلى النادي عن عدد من اللاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات المحلية، نظرا لامتلاء قائمته من اللاعبين المحليين والأجانب، حيث باع النادي عقد الكاميروني كلارنس بيتانج قبل أيام عدة لصالح نادي هجر السعودي، إلى جانب أفضل لاعب في الموسم الماضي إبراهيم سعادة، والذي ينتظر انتهاء أوراقه للانتقال لنادي الخور القطري، وفسخ عقد المهاجم السابق فارس غطاشة بالتراضي.واستغنى الحسين أيضا عن محمد أبو عرقوب، يوسف أبو حسان، سلطان الشياب، بسام دلدوم، عاصم أبو التين، حبيب عمر، إيهاب العقلة وشادي بني هاني.في المقابل، تعاقد النادي مع البرازيليين برونو ليما وفيرناندو ناثان، إلى جانب السنغالي عبد العزيز نداي، فيما أبرم النادي عدد من الصفقات المحلية على طول الموسم، آخرها ثنائي المنتخب الأولمبي وهما وسيم الريالات قادما من شباب الأردن، ومحمد أبو النادي قادما من نادي سبورتنج كانساس سيتي الأميركي، مع احتمالية التعاقد مع لاعب أجنبي رابع، في ظل إبقاء الباب مفتوحا أمام اللاعبين الأجانب لمدة 20 يوما من فترة إغلاق قيد اللاعبين المحليين.وتعاقد الحسين في الموسم الحالي مع 7 لاعبين محليين بعيدا عن الثنائي الريالات وأبو النادي، وهم: حمزة الدردور، منذر أبو عمارة، محمود مرضي، رجائي عايد، سليم عبيد، أحمد ثائر، محمد الداود، مقابل استمرار كل من محمود الكواملة، عبد الله الزعبي، مصعب اللحام، أدهم القرشي، مصطفى كمال، عبد الله العطار، سيف الدين درويش، مهند العرامشة، أحمد عبيدات، سعد الروسان، حجازي ماهر.وقد يشارك الحسين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حال نجاح فريق الوحدات في تخطي مباراتي الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، وعدا ذلك يعود “الأخضر”، ليشارك بالبطولة الثانية القارية من حيث الأهمية.