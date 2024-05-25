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Jordan News النسخة المطبوعة

الحسين إربد يتوج بلقب الدوري الأردني للمرة الأولى في تاريخه

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نادي الحسين إربد
توج نادي الحسين إربد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على نادي سحاب بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.اضافة اعلان
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