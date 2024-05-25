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السبت 25 أيار 2024
9:56 م
الحسين إربد يتوج بلقب الدوري الأردني للمرة الأولى في تاريخه
نادي الحسين إربد
توج نادي الحسين إربد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على نادي سحاب بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
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سحاب
الحسين إربد
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