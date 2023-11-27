الحسين إربد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى للسيدات

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عمان- الغد- توج فريق الحسين إربد لكرة القدم مساء الاثنين، بلقب دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023، بعد أن جمع العلامة الكاملة في البطولة برصيد 24 نقطة.وفاز فريق الحسين في مباراته الأخيرة على شفا بدران بملعب البولو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليعود "غزاة الشمال" للمشاركة بدوري المحترفات للموسم المقبل، بعدما شارك مرة وحيدة به في العام 2018.ومنحت عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر كأس البطولة لقائدة فريق الحسين عبير النهار، والميداليات الذهبية لبقية لاعبات الفريق، بحضور رئيس النادي عامر أبو عبيد.كما تم منح فريق الأهلي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وفريق العروبة بالميداليات البرونزية بحلوله في المركز الثالث.