الحسين إربد يحذر مغير السرحان.. العقبة يستقبل الرمثا.. وصراع مثير بين شباب الأردن والجليل

مهند جويلس

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عمان- يحذر متصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم فريق الحسين إربد من مفاجآت مضيفه مغير السرحان، خوفا من تعثر يحد من إمكانية منافسته على لقب المسابقة، في افتتاح منافسات الجولة العشرين من البطولة بنسختها الـ 76، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السادسة مساء.وفي التوقيت ذاته، يستقبل الجليل متذيل الترتيب نظيره شباب الأردن صاحب المركز قبل الأخير على ستاد الحسن الدولي، في مواجهة مصيرية للطرفين في سبيل بحثهما عن طوق النجاة أملا بالابتعاد قليلا عن مراكز الخطر والمنافسة بالبقاء بين الكبار للموسم المقبل.ويرحل فريق الرمثا إلى جنوب المملكة لمواجهة شباب العقبة على ملعب تطوير العقبة عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، في لقاء يحمل طابعا خاصا للطرفين بالمنافسة على المركز الرابع، ومحاولة إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.وتتواصل منافسات الجولة غدا الأربعاء بإقامة 3 مباريات أيضا، إذ يلتقي الأهلي مع السلط على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة مساء، وفي التوقيت ذاته يواجه سحاب نظيره الفيصلي على ستاد عمان الدولي، فيما تختتم الجولة بمواجهة معان والوحدات على ستاد الأمير محمد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.وأنهى فريق الحسين إربد الجولة الماضية بالصدارة برصيد 53 نقطة، وواصل الفيصلي مطاردته بامتلاكه 48 نقطة، فيما بقي الوحدات ثالثا برصيد 39 نقطة، ويتواجد الرمثا بالمركز الرابع وبرصيد 29 نقطة، وشباب العقبة خامسا برصيد 25 نقطة، مقابل حضور السلط بالمركز السادس برصيد 22 نقطة.ويحتل معان المركز السابع برصيد 20 نقطة، وسحاب ثامنا برصيد 18 نقطة، وبالرصيد ذاته يتواجد مغير السرحان بالمركز التاسع، فيما يقبع الأهلي بالمركز العاشر وبرصيد 17 نقطة، وشباب الأردن بالمركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، ويتذيل الجليل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وفي المركز الثاني عشر.مغير السرحان × الحسين إربدينظر فريق مغير السرحان لموجهة الليلة بأهمية بالغة في سبيل تعويضه الإخفاقات الماضية، ومحو الصورة السلبية التي ظهر بها في الجولة الماضية أمام الفيصلي، ومحاولة تسجيل ثالث تعثر لمتصدر الترتيب منافسه الحسين، أملا بجمع النقاط للتقدم على سلم الترتيب وقطع خطوة مهمة للبقاء بين الكبار للموسم الثالث على التوالي.ولم يسبق لمغير السرحان أن حقق نتيجة الفوز في 3 مباريات سابقة له أمام الحسين في إطار منافسات دوري المحترفين، حيث تعادلا في مناسبة، وخسر في مواجهتين، لتشكل هذه الأرقام عقبة في وجه المدرب خالد الدبوبي ورجاله الذين يبحثون عن التعويض.ويبرز في قائمة مغير السرحان كل من محمد الحايك، قصي طنوس، سبيع الحموي، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، أحمد أبو صعيليك، محمد العملة، معتز عبيدات، حمزة الشمالي، محمد الجوهري وسامر خانكان.وبدوره، ينتظر الحسين إربد المواجهة على أحر من الجمر أملا بفرصة حسم اللقب والتتويج به للمرة الأولى في تاريخه، شريطة أن يحقق الفوز في مواجهة اليوم من جهة، وتعثر منافسه المباشر على الصدارة فريق الفيصلي بالتعادل أو الخسارة في اليوم التالي.ويتطلع المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة التي أصابت الفريق مؤخرا، في ظل تحقيق النتائج الإيجابية التي تقرب "غزاة الشمال" من تحقيق الحلم، معتمدا في خياراته الفنية على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب "ديارا"، سليم عبيد، ايتالو سيلفا، عبد الجليل أجاغون، رجائي عايد، محمود مرضي، عبد الله العطار، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.ويدير اللقاء طاقم تحكيمي مكون من محمود السوالمة حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني حمزة سعادة، وأحمد يعقوب حكما رابعا.الجليل × شباب الأردنيتمتع لقاء الجليل وشباب الأردن بطابع خاص هذه المرة في ظل تواجدهما بالمركزين الأخير وقبل الأخير، حيث سيسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث وإيقاف منافسه على مركزي الهبوط، علما بأن الأفضلية تاريخيا بـ "المحترفين" تصب في مصلحة "أسود غمدان"، بتحقيقهم الفوز مرتين على الجليل، مقابل انتهاء 3 مباريات بنتيجة التعادل.ويدخل شباب الأردن اللقاء بطاقم فني جديد ممثل بالمدرب رائد عساف، الذي قبل بالمهمة خلفا للمدرب السابق محمود الحديد، محاولا مع اللاعبين بإعادة ثقتهم بأنفسهم أملا بتفادي الهبوط، إذ يبرز من الفريق كل من فضل هيكل، حمزة النعيم، أحمد صبرة ومحمد ذيب.وعلى الطرف الآخر، يجد الجليل فرصته الأخيرة في سبيل كتابة التاريخ والبقاء لموسمين متتالين بدوري الأضواء، حيث إن الخسارة ستجعله بنسبة كبيرة أول المتجهين إلى دوري "المظاليم" الموسم المقبل، في حال تحقيق منافسيه المباشرين على الهبوط نتائج إيجابية.ويعول المدير الفني لفريق الجليل أحمد الجليل على الرغبة الكبيرة عند لاعبيه في إعادة الأمل أمام منافس تلقى 6 هزائم متتالية مؤخرا، معتمدا على خبرات صهيب الوهيبي، عبيدة النمارنة، أسعد العزام وخلدون خزام.ويدير اللقاء طاقم تحكيمي مكون من أدهم مخادمة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني عمرو عجاج، ووسيم طبيشات حكما رابعا.شباب العقبة × الرمثايجد شباب العقبة نفسه مطالبا بحصد نقاط المواجهة كاملة إذا ما أراد المحافظة على أمله باقتحام المربع الذهبي، علما بأنه اللقاء الثالث الذي يخوضه على ملعبه هذا الموسم، إذ خسر في مناسبة وفاز في الأخرى.ويتطلع شباب العقبة بقيادة مدربه رائد الداود بتقليص الفارق النقطي بينه وبين الرمثا إلى نقطة واحدة، وانتظار الجولتين المتبقيتين في صراعهما على المثير المركز الرابع، إذ يأمل العقبة الاستفادة من عامل الأرض وإمكانيات أبرز لاعبيه ومنهم من كريستيان فارجاس، أحمد أبو حلاوة، غيث المدادحة ومحيسن أبو جبلة.وفي المقابل، يسعى الرمثا لتأكيد أفضليته على العقبة في الموسم الحالي بعد الفوز عليه ببطولة الدرع بهدفين لهدف، وفي ذهاب دوري المحترفين بهدفين نظيفين، وهو ما يحفز المدرب وسيم البزور مواصلة التألق أمام منافسه رغم صعوبة المهمة خارج الديار، معتمدا في خياراته على عدد من اللاعبين البارزين ومنهم مجد الزعبي، علي العزايزة، بشار الذيابات وعامر أبو هضيب.ويدير اللقاء طاقم تحكيمي مكون من عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني هادي أدهم، وبكر الهباهبة حكما رابعا.