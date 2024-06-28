الحسين إربد يحلم بالثنائية.. والوحدات يمني النفس في المشاركة القارية

مهند جويلس

عمان- يتسابق فريقا الحسين إربد والوحدات نحو الصعود على منصة التتويج ببطولة كأس الأردن بنسختها الثانية والأربعين، وذلك عندما يلتقيان الليلة في المباراة النهائية للمسابقة، والتي سيحتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وستحظى المباراة بحضور جماهيري كامل العدد نظرا لاقتراب نفاد التذاكر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث ستجلس جماهير الوحدات بالدرجة الأولى، مقابل حضور جماهير الحسين إربد بالدرجة الثانية.

وتنتظر الجماهير المحلية قاطبة وجماهير الفريقين بشكل خاص، تقديم الطرفين وجبة كروية ممتعة، قبل إسدال الستار عن الموسم الكروي المحلي الأطول، والذي مر بالعديد من التوقفات لصالح المنتخبات الوطنية والأندية.

وتنص تعليمات المباراة النهائية اللجوء لشوطين إضافيين في حال نهاية الوقت الأصلي بنتيجة التعادل، ومن ثم التوجه لركلات الترجيح في حال استمرار التعادل.

ويحصل الفريق الفائز باللقب على 30 ألف دينار، مقابل حصول الفريق الوصيف على مبلغ 15 ألف دينار.

طموح مشترك

يتداخل الطموح بين الفريقين في سبيل تحقيق الفوز، مع رغبة الحسين إربد في تأكيد سطوته على فرق المحترفين في الموسم الحالي، ونية الوحدات تأكيد صحوته في الآونة الأخيرة، ما يعطي المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للمدربين جمال محمود ورأفت علي.

وكان الفريقان قد التقيا خلال الموسم الحالي في 3 مناسبات، حيث تعادلا في بطولة الدرع بهدف لمثله، فيما فاز الحسين إربد في المباراة الثانية بهدفين لهدف ضمن مرحلة الذهاب من بطولة الدوري، قبل أن تنتهي المباراة الثالثة بالتعادل السلبي في إياب الدوري.

ويبدو بأن الوحدات أكثر رغبة في العودة من الشمال حاملا للقب الكأس، نظرا لتعثره في بطولة الدوري، حيث يعتبر اللقب أمله الوحيد في المشاركة الخارجية الموسم المقبل.

وضمن الحسين مقعدا في دوري أبطال آسيا 2 بعد حصوله على دوري المحترفين سابقا، فيما لا يملك الوحدات سوى الفوز بلقب الكأس من أجل اللحاق به.

وعلى الصعيد الفني، لم يقدم الفريقان المستوى المأمول منهما في الفترة الماضية وتحديدا في نصف نهائي الكأس، حيث كانت مهمتها في الوصول للمشهد الختامي شاقة نوعا ما، رغم توفر أسماء مميزة سواء بالنسبة للاعبين المحليين أو الأجانب عند الطرفين.

الطريق للنهائي

وكان الحسين وصل للمشهد الختامي، بعد أن فاز في دور الـ 32 على عمان اف سي بهدفين لهدف، قبل أن يتخطى اليرموك بثمن النهائي برباعية بيضاء، فيما فاز على شباب العقبة بربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتجاوز السلط بفارق الركلات الترجيحية بالمربع الذهبي بنتيجة 3-1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الطرف المقابل، تغلب الوحدات على منافسه شباب الأردن في المربع الذهبي بهدف علما بأن تأهله لنهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي، جاء بعد أن تخطى نظيره جرش بهدفين نظيفين في دور الـ 32، قبل أن يتجاوز مغير السرحان بهدف وحيد في ثمن النهائي، فيما تغلب على الرمثا خارج قواعده بربع النهائي بنتيجة 3-1.

طموح الثنائية

يرواد الفريقان الصعود على منصة التتويج والظفر بثاني ألقابهما المحلية، بعد أن توج كل فريق هذا الموسم بأحد الألقاب الرسمية المعتمدة من قبل اتحاد الكرة.

وكان الوحدات قد افتتح موسمه بلقب كأس السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والذي جاء على حساب الفيصلي، بعد أن فاز عليه ذهابا بهدفين لهدف، قبل أن يجدد فوزه بالتغلب عليه إيابا بهدف نظيف.

وبدوره، استطاع الحسين إربد التتويج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، والذي جاء برصيد نقطي تاريخي وغير مسبوق في بطولات الدوري، بعد أن جمع 59 نقطة من 19 فوزا وتعادلين وخسارة وحيدة.

صافرة عراقية

إلى ذلك، اتفقت دائرة التحكيم في اتحاد الكرة المحلي مع الاتحاد العراقي لتسمية طاقم التحكيم لإدارة المباراة النهائي، والمكون من حكم الساحة محمد طارق، ويعاونه كل من أمير داود وكرار عبد الكريم، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع واثق محمد.

وكان الوحدات قد طلب من اتحاد الكرة باستقطاب طاقم تحكيمي من الخارج لإدارة هذه المباراة.

وشهد الموسم الحالي حضور حكام من الخارج في مناسبتين فقط، كانت الأولى بين الفيصلي والحسين إربد في الأسبوع قبل الأخير من دوري المحترفين، وخسر الحسين بهدف نظيف، فيما كانت المرة الثانية بمواجهة الحسين إربد وسحاب بالجولة الأخيرة، وفاز الحسين بهدفين لهدف.

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تفوق تاريخي لـ “الأخضر”

ويؤكد التاريخ تفوق الوحدات على منافسه الحسين في بطولة الكأس، حيث توج “الأخضر” باللقب في 11 مناسبة من قبل، آخرها الموسم الماضي، فيما لم يتمكن الحسين من التتويج بأي لقب في تاريخه.

وصعد الوحدات على منصة التتويج في الأعوام 1982، 1985، 1988، 1996، 1997، 2000، 2009، 2010، 2011، 2014 و2022، ويعد ثاني أكثر الفرق ظفرا باللقب بعد الفيصلي (21 لقبا).

وبلغ الحسين إربد المباراة النهائية لبطولة الكأس في 5 مناسبات سابقة، وذلك في الأعوام 2004، 2003، 2001، 1990 و1987، حيث خسر النهائي أمام الفيصلي في 4 مرات، مقابل مرة وحيدة أمام الرمثا.

التشكيلتان المتوقعتان

الحسين إربد: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب “ديارا”، سعد الروسان، ايتالو سيلفا، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، مصعب اللحام، مجدي عطار وعبد العزيز نداي.

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، محسن الربجة، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما، محمد أبو زريق “شرارة”، صالح راتب، مهند أبو طه وسيدريك هنري.