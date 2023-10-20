الحسين إربد يستقبل اليرموك والأهلي يواجه معان في كأس الأردن

مهند جويلس

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عمان - تتواصل اليوم منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن للموسم 2023-2024، من خلال إقامة مواجهتين، حيث تجمع الأولى فريقي الأهلي ومعان عند الساعة الخامسة مساء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما يستقبل في الثانية الحسين إربد نظيره اليرموك على ستاد الحسن عند الساعة السابعة والنصف مساء.وأقيمت أمس 3 مواجهات لحساب الدور ذاته، حيث التقى شباب الأردن مع الصريح على ستاد البتراء، والسلط مع الجزيرة على ملعب السلط، والرمثا مع السرحان على ستاد الحسن.وقام اتحاد الكرة بتأجيل مواجهتي مغير السرحان والوحدات، وسحاب مع الفيصلي إلى إشعار آخر، لمشاركة الوحدات والفيصلي بالبطولات الآسيوية خلال الفترة الحالية.كما تستكمل اليوم مواجهة الجليل وشباب العقبة، والتي أقيم الشوط الأول منها مساء أول من أمس الخميس، قبل أن يتسبب العطل الكهربائي في إنارة ستاد الحسن، باستكمال المباراة إلى اليوم.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.ويتطلع فريق الحسين بقيادة المدرب البرتغالي جواو موتا، إلى مواصلة المسير والتقدم في البطولة الثانية من حيث الأهمية على الصعيد المحلي، بعد تسجيله انتصارات متتالية وبالعلامة الكاملة ببطولتي الدوري والكأس حتى الآن.ويملك موتا العديد من الخيارات الفنية القادرة على حسم اللقاء والتأهل لربع النهائي، مثل محمود الكواملة، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، محمد الداود، محمود مرضي، مصعب اللحام، سيف الدين درويش وحمزة الدردور.بدوره، يسعى اليرموك لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، رغم صعوبة المهمة نظرا لأن الفريق القادم من دوري الدرجة الأولى لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مواجهات خاضها بالبطولة.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من إسراء مبيضين حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني أحمد سمارة، وحنين مراد حكما رابعا.وفي المواجهة الثانية، يملك الأهلي ومعان طموحات مشتركة وآمالا متساوية في الصعود للدور المقبل، نظرا لتقاربهما النقطي على سلم ترتيب جدول دوري المحترفين، حيث يملك الأهلي 4 نقاط في المركز الحادي عشر والأخير، فيما يحتل معان المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده نقطتين.ويعول المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد على خبرات لاعبيه في إقصاء معان وبلوغ ربع النهائي، معتمدا على قدرات الحارس ربيع عز الدين، وكل من علي حجبي، فيفيان كوا آسي، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، يزن دهشان، أحمد إلياس، إبراهيم الجوابرة، محمد مشة، خالد الدردور والبشير سيدي.ويأمل معان بقيادته الفنية الجديدة مع المدرب أمجد أبو طعيمة، في تخطي الظروف الصعبة المتمثلة بغيابات عديدة بسبب الإصابات، معتمدا على كل من رشيد رفيد، حربي أحمد، ليث الحيصة، محمد فال، عون المحارمة، أحمد العواودة، أمية المعايطة، عبد الرحمن مرعي، ضرار بن سعد الله، وليد عثماني وعبد الملك مفتاحي.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني فايز حسن، وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.