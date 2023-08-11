الجمعة 11 آب 2023
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الحسين إربد يفوز على السلط بثلاثية ويتصدر دوري المحترفين

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فرحة لاعبي الحسين إربد بتسجيل الهدف الأول في مرمى السلط -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان-الغد- واصل فريق الحسين إربد انتصاراته للمرة الثانية على التوالي، وذلك عندما تغلب على السلط بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب مساء الجمعة، مواصلا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تلقى فريق السلط الخسارة الثانية ليبقى برصيد خال من النقاط، في الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم،اضافة اعلان
الحسين إربد فرض سيطرته على مجريات المباراة، وسجل هدفا مبكرا من خلال المخضرم مصعب اللحام عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عند الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وأضاع شلالا من الفرص بفضل تألق حارس السلط قتيبة دعسان، وإن تحسن فريق السلط وتقدم إلى مواقع الحسين إربد في الشوط الثاني، إلا أن الحسين إربد عزز تقدمه عند د.62، عندما وضع حمزة الدردور كرة عميقة، إلى منذر أبوعمارة، الذي تخلص من الحارس وسجل الهدف الثاني لفريقه، وسجل محمود مرضي الهدف الثالث لفريقه، بعد مرواوغته المدافع وأطلق تسديدة مباغتة عند د.77.
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