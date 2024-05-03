الجمعة 03 أيار 2024
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الحسين إربد يقترب خطوة جديدة من لقب "المحترفين" بتجاوز الأهلي

فرحة لاعبي الحسين إربد بهدف في مرمى الأهلي خلال مباراة الفريقين -(من المصدر)
فرحة لاعبي الحسين إربد بهدف في مرمى الأهلي خلال مباراة الفريقين -(من المصدر)

عمان - اقترب فريق الحسين إربد خطوة مهمة من حلمه التاريخي بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي ، الجمعة ضمن الجولة الثامنة عشرة.

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ورفع الحسين إربد رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده الفيصلي، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير. 
واختتمت الجولة الثامنة عشرة في وقت متأخر أمس، بلقاء العقبة وضيفه شباب الأردن على ملعب تطوير العقبة.
الأهلي 1 الحسين إربد 2
الحكام: أدهم مخادمة، حمزة سعادة، حمزة ابوعبيد، وأحمد الخوالدة رابعا.
العقوبات : إنذار لوسيم الريالات (الحسين إربد)
الملعب: ستاد عمان الدولي.
مثل الأهلي: ربيع عز الدين، علي حجبي، ليث أبو رحال، يزن الغرابلة، إباء الرمحي (أنس خير الدين)، عون اللوزي، خالد صياحين (أحمد إلياس)، إبراهيم الجوابرة، بهاء الشلمتي، محمد مراعبة وخالد الدردور.
-المدير الفني: عماد رشاد.
-الحسين إربد: عبد الله الزعبي، سليم عبيد، عبد الله نصيب، أدهم القريشي، دا سيلفا (مصطفى كمال)، رجائي عايد، أجاجون (ناثان)، محمود مرضي (أحمد ثائر)، عبدالله العطار (سيف درويش)، حمزة الدردور ومجدي عطار (وسيم الريالات).
-المدير الفني: جمال محمود.
سيناريو الأهداف
- جملة فنية نفذها الحسين إربد، بدأت من حمزة الدردور الذي مررها إلى مجدي عطار في أقصى الميمنة ووضعها الأخير بالمقاس على رأس محمود مرضي، الذي دكها على يمين عز الدين، لتصطدم بالقائم الأيمن وتتابع طريقها إلى الشباك (19).
- استلم حمزة الدردور الكرة العائدة بالخطأ من لاعب الأهلي، وتوغل في المنطقة المحرمة، وحضر كرة أنيقة أمام مجدي عطار الذي سددها على يمين عز الدين مسجلا الهدف الثاني (39).
- حاور البديل أنس خير الدين المدافع وتوغل إلى المنطقة المحرمة، وسدد الكرة قوية، خلصها الزعبي على دفعتين، وأعادها محمد مراعبة في مرمى الحسين إربد مسجلا هدف الأهلي (58).
فرص المباراة
- مرر محمود مرضي الكرة إلى حمزة الدردور الذي سددها قوية علت مرمى عز الدين (10).
- سدد لاعب الأهلي خالد الدردور من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى الزعبي (11).
- أرسل سيلفا كرة صاروخية تألق عز الدين في تحويلها إلى ركنية (21).
- تبادل مجدي العطار ورجائي عايد الكرة، التي وضعت الأخير بمواجه ربيع عز الدين وخلصها إلى ركنية (25).
- استلم خالد الدردور كرة على مشارف المنطقة، بيتوغل ويسدد بجوار مرمى الزعبي (44).
- أطلق محمود مرضي “كرباجا” من مسافة بعيدة على مرمى الأهلي (47).
- استلم محمود مرضي الكرة وسددها قوية ليتألق عزالدين في تحويلها إلى ركنية (52).
- مرر عايد الكرة إلى سيف درويش الذي سددها قوية زاحفة سيطر عليها الزعبي (77).
- استلم المراعبة كرة خير الدين وسدد بقوة لكن الزعبي كان له بالمرصاد (88).


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