السبت 05 آب 2023
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الأسبوع الأول من دوري المحترفين لكرة القدم

الحسين إربد يكتسح شباب الأردن بـ"خماسية" نظيفة

صراع على الكرة بين مهاجم الحسين اربد منذر ابوعمارة ومدافع شباب الأردن فيصل أبوشنب في مباراة الفريقين -(من المصدر)
صراع على الكرة بين مهاجم الحسين اربد منذر ابوعمارة ومدافع شباب الأردن فيصل أبوشنب في مباراة الفريقين -(من المصدر)
عمان- اكتسح فريق الحسين إربد نظيره شباب الأردن بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ستاد الحسن بإربد، ليرصد الحسين إربد أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي شباب الأردن برصيد خال من النقاط، في ختام الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي استمرت فيها مباراة الفيصلي والسلط حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
فرص المباراة
- أطلق لاعب الحسين إربد رجائي عايد تسديدة زاحفة أمسكها حارس شباب الأردن أحمد الجعيدي د.1
- نفذ محمود مرضي كرة ثابتة وقفت في أحضان حارس المرمى الجعيدي د.3.
- تبادل الكرة محمود مرضي والمدافع المتقدم مصطفى قزعر والذي سدد بأحضان الجعيدي د.10.
- وبذات السيناريو تبادل قزعر والدردور الكرة وصلت القزعر بمواجهة الحارس وسدد بجوار المرمى الأيسر د.16
- نفذ مدافع شباب الأردن كرة ثابتة خلصها حارس مرمى الحسين إربد عبدالله الزعبي د.25.
- مصعب اللحام يستلم كرة شوقي قزعة المبعدة، ويسددها زاحفة قوية ردها الجعيدي بحضور تام د.48.
- أبو عمارة نفذ كرة ركنية ارتقى لها مرضي بجوار مرمى الحعيدي د.54.
- أويس زيادات يتوغل من الميمنة ويصل إلى أعتاب المنطقة المحرمة للحسين إربد، ويسدد كرة قوية علت مرمى الزعبي د.85
سيناريو الأهداف
- خطف حمزة الدردور الكرة التي أعادها المدافع أحمد أيمن بالخطأ، واقتحم الدردور المنطقة المحرمة لشباب الأردن، وراوغ الجعيدي ووضع الكرة بهدوء في المرمى مسجلا الهدف الأول للحسين إربد د.5.
- وضع مرضي الكرة للدردور في “صندوق” الشباب واستقبلها بهدوء وحضرها للقادم من الخلف مصعب الدردور، والأخير أطلقها تسديدة زاحفة على يمين الجعيدي مسجلا الهدف الثاني د.20.
- استلم محمود مرضي كرة وهو خال من الرقابة وسدد في المرمى مسجلا الهدف الثالث لفريقه د.28.
- نفذ منذر أبو عمارة كرة ثابتة أبعدها الدفاع، لتتهادى أمام رجائي عايد الذي وضعها بينية عميقة أمام المتقدم سعد الروسان الذي وضع الكرة بذكاء في مرمى الجعيدي مسجلا الهدف الرابع للحسين اربد د.57.
- وعاد المتألق حمزة الدردور إلى إضافة الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه عند د.66.
الدردور نجم المباراة
استحق لاعب المنتخب الوطني والحسين إربد حمزة الدردور رجل المباراة، تبعا للمجهود الكبير الذي بذله في مقدمة “الغزاة”، أربك دفاعات الشباب بحنكته وخبرته، وسجل هدفين لفريقه وصنع الهدف الثاني.
تشكيلة الفريقين: 
- الحسين إربد: عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، سعد الروسان، مصطفى قزعر، أدهم القريشي، مصعب اللحام، رجائي عايد، محمود مرضي، منذر أبوعمارة، فيرناندو وحمزة الدردور.
المدير الفني: البرتغالي جواو موتا.
- شباب الأردن: أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس، فيصل أبوشنب، فضل هيكل، أحمد صبرة، أيهم هشام، عامر المجذوبة، ثائر خليل، ودغلاس.
المدير الفني: محمود الحديد.
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