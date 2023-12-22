الحسين المستفيد الأكبر.. الرمثا يقهر الصعوبات.. وهنري ينفرد بصدارة الهدافين

مهند جويلس

عمان- خرج فريق الحسين إربد بفوائد عديدة من الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد تعثر ملاحقه المباشر على سلم الترتيب فريق الوحدات، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط قبل فترة التوقف الطويلة المقبلة.

وأسفرت نتائج الجولة الحادية عشرة عن تغلب الحسين إربد على سحاب (2-0)، وتفوق الفيصلي على شباب الأردن (1-0)، وتعادل شباب العقبة مع الوحدات (2-2)، وتجاوز مغير السرحان مستضيفه السلط (2-1)، وتخطي معان نظيره الأهلي (2-0)، وفوز الرمثا على الجليل (1-0).

وتستعرض “الغد” أبرز مشاهد الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 148 هدفا في 62 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري ستتوقف حتى نهاية مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، مع تبقي 4 مباريات مؤجلة من مرحلة الذهاب، إذ سيلعب الوحدات أمام الحسين إربد والرمثا، فيما سيخوض الفيصلي مواجهتين أمام مغير السرحان وشباب العقبة.

مربع الكبار

لم يجد فريق الحسين صعوبات كبيرة في تجاوز ضيفه سحاب بثنائية، ليواصل تقدمه بحثا عن الفوز بلقب الدوري، الذي يقترب منه شيئا فشيئا في ظل النتائج والمستويات المميزة التي يقدمها.

وعانى الفيصلي الأمرين قبل العودة لسكة الانتصارات بتخطيه شباب الأردن بهدف وحيد، بعد مباراة لم ترتق للمستوى المطلوب في غياب الفرص التهديفية بمعظم فترات اللقاء.

ويواصل الرمثا تحدي الصعوبات، حيث حط في المركز الرابع بعد فوزه على الجليل بهدف المتألق بشار ذيابات، الذي كان هدفه الأجمل في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وواجه الرمثا، خلال الفترة الأولى من مرحلة الدوري، العديد من المشاكل التي تتمثل بمغادرة لاعبين مميزين، إلى جانب كثرة الغيابات والإصابات، الأمر الذي لم يمنع المدرب وسيم البزور من تحقيق هدفه بالاستقرار بمربع الكبار بعناصر شابة، مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام الوحدات.

وعاد معان ومغير السرحان لسكة الانتصارات بفوزهما على الأهلي والسلط، ليتقدما خطوة جديدة في منتصف ترتيب الدوري.

شذرات وكواليس

- شهدت مباراة شباب العقبة والوحدات مواجهة لاعبي الوحدات أحمد سريوة ومحمود شوكت لشقيقيهما عمر سريوة ويزن شوكت من فريق شباب العقبة، في مشهد نادر الحدوث في الملاعب المحلية والعالمية.

- أصر لاعب الحسين محمود مرضي بعد تسجيله الهدف الأول بمرمى سحاب، على رفع قميصه وتوجيه الدعم للأسير الأردني عمار الحويطات، الذي يتم الاعتداء عليه في سجون الاحتلال من قبل 15 سجانا، ما أدى إلى فقدان وعيه وتركه 12 يوما من دون علاج.

- حصل لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيليك، ولاعب الجليل يوسف حسان على البطاقة الحمراء، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء الموجهة بحق اللاعبين خلال الدوري إلى 13 بطاقة، حيث حصل عليها في أوقات سابقة كل من يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- يعد فريقا الوحدات والحسين إربد الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة في بطولة الدوري، فيما يعد السلط الأكثر خسارة بواقع 7 مباريات.

- يواصل الحسين تزعمه الأرقام، بأقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا واستقباله هدفا واحدا كأقوى خط دفاع، فيما يعد الأهلي الأضعف هجوما بتسجيله 7 أهداف فقط، وسحاب الأضعف دفاعا باستقباله 24 هدفا.

- للأسبوع الثاني على التوالي، تتعطل اللوحات الإلكترونية التي يرفعها الحكم الرابع، حيث كانت مباراة الفيصلي وشباب الأردن من دون لوحة في الشوط الثاني، ما أدى إلى تبديل اللاعبين بالمناداة عليهم من قبل الحكم، وفي الجولة العاشرة حدث الأمر ذاته في مباراة الأهلي والرمثا وتحديدا في الشوط الثاني.

ترتيب الهدافين

انفرد لاعب الوحدات سيدريك هنري بصدارة الهدافين بعد تسجيله 6 أهداف، فيما يتشارك في المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من أحمد أبو كبير (سحاب) ومحمود مرضي (الحسين)، وتشارك 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم: مهند أبو طه (الوحدات)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 7 لاعبين 3 أهداف وهم: أحمد صبرة (شباب الأردن)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رزق بني هاني وخالد زكريا (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من عبد العزيز نداي، مصعب اللحام وفرناندو ناثان (الحسين)، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات، أحمد السلمان ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، كريستيان فارجاس، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

وأحرز هدفا واحدا كل من عبد الله نصيب “ديارا”، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، الهادي سالم (الرمثا)، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب “بوغبا” (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، محمد الجوهري، أحمد السليم، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، يزن الغرابلة، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، محمود جمال، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 7 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر وآخر من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران.

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