الحسين بطلا لـ"ذهاب المحترفين" بفوزه المثير على الوحدات

يحيى قطيشات ومهند جويلس

عمان- خطف فريق الحسين إربد فوزا قاتلا من منافسه الوحدات بتخطيه بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.

وأنهى الحسين مرحلة الذهاب بالصدارة برصيد 31 نقطة، وألحق الخسارة الأولى بنظيره الوحدات الذي بقي في المركز الثاني وبرصيده 23 نقطة.

وفي المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، سيطر التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي وشباب العقبة، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وبقي الفيصلي في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 21 نقطة، فيما استقر شباب العقبة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وتختتم مرحلة الذهاب يوم الأربعاء المقبل، من خلال مواجهتين مؤجلتين من الجولة الثامنة، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لملاقاة مغير السرحان عند الساعة السابعة والنصف مساء.

الحسين إربد 2 الوحدات 1

الحسين إربد: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب “ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد (وسيم ريالات)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي (فيرناندو ناثان)، مصعب اللحام (محمد الداود)، منذر أبو عمارة (سيف الدين درويش) وحمزة الدردور (عبد العزيز نداي).

المدير الفني: جمال محمود

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت (عامر جاموس)، أحمد سمير، مهند أبو طه (محمد موالي)، صالح راتب (صالح راتب)، محمد عبد المطلب “بوغبا” (حسان زحراوي) وسيدريك هنري.

المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

الحكام: أدهم مخادمة حكما للساحة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني عمرو عجاج، ومحمد عرفة حكما رابعا.

الإنذارات: عرفات الحاج، محمود شوكت، خالد كردغلي، أحمد سمير (الوحدات) عبد الله نصيب “ديارا” (الحسين)

سيناريو الأهداف

- تسلم لاعب الحسين إربد محمود مرضي كرة داخل منطقة الجزاء من زميله مصعب اللحام، مسددا الكرة بإتقان في الزاوية البعيدة لمرمى الوحدات (11).

- مرر لاعب الوحدات صالح راتب كرة من خارج منطقة الجزاء أكملها محمد عبد المطلب “بوغبا” من اللمسة الأولى ضربة خلفية استقرت بالجهة اليمنى لمرمى الحسين (54).

- نفذ لاعب الحسين إربد البديل فيرنانديو ناثان ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس المرمى (90+13).

فرص المباراة

- سدد سمير كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها الزعبي بأحضانه (26).

- نفذ شوكت ركلة ركنية تابعها أبو طه والجزر على المرمى وأبعدها الحارس عن مرماه (35).

- أطلق الداود كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بجانب مرمى الوحدات (48).

- تصدى الفاخوري لمحاولة نداي من مسافة قريبة (71).

- أهدر أجاغون فرصة التقدم للحسين من علامة الجزاء، بتسديده للكرة بقوة فوق المرمى (90+1).

الفيصلي 0 شباب العقبة 0

الفيصلي: نور بني عطية، براء مرعي، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خير الله، عبيدة السمارنة (أحمد أبو شعيرة) ، نزار الرشدان، حاتم الروشدي (خالد زكريا)، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، عارف الحاج ورزق بني هاني.

المدير الفني: أحمد هايل

شباب العقبة: حماد الأسمر، محمد عاصي، أحمد أبو حلاوة، محيسن أبو جبلة، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، صدام بني دومي (أنس أبو طعيمة)، غيث المدادحة، عمر سريوة، كريستيان شكوكا، كريستيان فارجاس (فرج المزينة).

المدير الفني: رائد الداود

الحكام: أحمد الخوالدة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني محمود ظاهر، ومراد الزواهرة حكما رابعا.

فرص المباراة

- استثمر أبو جلبوش الدربكة داخل منطقة جزاء العقبة وسدد كرة جميلة ردها الحارس بثقة (4).

- استقبل الرشدان تمريرة الحاج ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم (17).

- سدد الحاج كرة قوية من مسافة بعيدة في أحضان الأسمر (18).

- حاول الرشدان تفكيك التكتل الدفاعي للاعبي العقبة من خلال كرة من خارج المنطقة علت العارضة (22).

- رأسية مدافع العقبة المتقدم عاصي علت عارضة مرمى بني عطية(26).

- تسلم أبو جلبوش كرة على قوس جزاء العقبة ولعبها بذكاء استقرت في أحضان الأسمر (37).

- أبعد المدافع أبو حلاوة الكرة من أمام “المتحفز” بني هاني لحساب ركنية (45+2).

- تجاوز الحاج مدافع العقبة من الميسرة وهيأ كرة عرضية نحو العجالين لكن خبرة أبو حلاوة أنقذت الموقف (45+6).

-انطلق أبو جلبوش في ميسرة العقبة وتجاوز أكثر من لاعب في مشهد كروي رائع، وصولا لمنطقة الجزاء لكن الأسمر أنقذ الموقف (49).

- سدد سريوة كرة قوية بعيدة من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى الفيصلي (55).

- استقبل عاصي الكرة المرسلة من ركنية ودكها برأسه نحو المرمى ولكن في أحضان بني عطية(59).

- أنقذت عارضة العقبة هدفا عندما ردت رأسية بني هاني المنفذة من وقف ثابت عبر أبو جلبوش (61).

- كرة طويلة وضعت الحاج في انفراد بالأسمر الذي تألق في أبعد الكرة للركنية (69).

- أبعد أبو الذهب كرة البديل أبو طعيمة القوية المسددة من خارج منطقة الجزاء عن خط المرمى بعد أن تجاوزت الحارس (84).

- حاذت رأسية مهند خير الله عن مرمى العقبة (87).

- انفرد المزينة بمرمى الفيصلي بعد تجاوز مرعي وسدد بتهور فوق المرمى (90+2).

- أبعد بني عطية كرة المزينة لحساب ركنية (90+5).

- استقبل الرشدان عرضية العجالين برأسه في لقطة جميلة لكن الكرة جاورت القائم الأيسر (90+10).

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شذرات وكواليس

- حرصت جماهير الحسين على رفع صور لقائد الفريق حمزة الدردور عند الدقيقة 20، دعما له بعد استبعاده مؤخرا من المنتخب الوطني خلال بطولة كأس آسيا.

- رفع لاعبو الحسين لافتة قبل المباراة مكتوب عليها: “إلى جنات الخلد المشجع الحسيني أحمد سعيفان”.

- ظهرت مشاكل تراكم المياه على أرضية ستاد الحسن، تسببت في وقوع اللاعبين بمناسبات عديدة خلال مجريات اللقاء.

- لم تعمل الشاشات الإلكترونية في ستاد الحسن، التي تم وضعها من اتحاد الكرة مؤخرا، من أجل بث الإعلانات عليها.

- لم ينجح الفيصلي في تسجيل هدف واحد على الأقل أمام شباب العقبة للمرة الأولى في بطولة الدوري بالموسم الحالي.

- حافظ فريق الحسين على سجله خاليا من الهزائم خلال مرحلة الذهاب، بتسجيله نتيجة الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل في مباراة واحدة.

