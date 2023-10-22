الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحسين والعربي يبلغان الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد

الحسين والعربي يبلغان الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد
الحسين والعربي يبلغان الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد

عمان - الغد - بلغ فريقا الحسين إربد والعربي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، حيث تمكن الحسين من الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 30-23، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات الدور ربع النهاىي، والذي شهد ايضا فوز العربي على الكتة بنتيجة 40-28.اضافة اعلان
الحسين يقابل الفائز من لقاء السلط ووادي السير في الدور قبل النهائي، بينما يواجه العربي الفائز من لقاء الأهلي والقوقازي. 
ويقام الدور قبل النهائي للبطولة يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
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