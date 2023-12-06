الحسين والوحدات ينشدان الفوز أمام مغير السرحان ومعان

مهند جويلس

عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 للدوران بعد مضي 12 يوما من دون خوض أي لقاء، بسبب إقامة مباراتين من ربع نهائي بطولة كأس الأردن، إضافة إلى مشاركة الفيصلي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستقبل الحسين إربد متصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة نظيره مغير السرحان صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وذلك عند الساعة الرابعة مساء على ستاد مدينة الحسن بإربد، فيما تقام المواجهة الثانية على ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساء، وتجمع الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، ومعان خامس الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويتطلع فريق الحسين، للمضي قدما في صدارة الدوري وتسجيل الفوز الثامن على التوالي، علما بأن لديه مواجهة مؤجلة، فيما ينتظر الوحدات تعثر الحسين ليسجل فوزا جديدا له في البطولة يمكنه من الاقتراب من الصدارة، وهو الآخر لديه مباراتين مؤجلتين.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم غد بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين شباب الأردن والجليل على ستاد البتراء عند الساعة الرابعة مساء، والثانية بين فريقي الفيصلي وسحاب عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد عمان، على أن تختتم الجولة بعد غد، عندما يلعب السلط مع الأهلي على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء، والرمثا وشباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة السادسة والنصف مساء.

الحسين إربد × مغير السرحان

يتطلع المتصدر فريق الحسين إلى مواصلة الأرقام القياسية المسجلة باسمه مع بداية الموسم الحالي، بعد أن فاز في المباريات السبع الماضية، وتسجيل 17 هدفا مقابل عدم استقبال شباكه أي هدف، إضافة إلى محاولة الإبقاء على سجله مميزا في المواجهات المباشرة مع ضيفه مغير السرحان، حيث تقابلا مرتين في الدوري، فاز الحسين في مباراة وتعادلا في مباراة أخرى.

وتتنوع الخيارات الفنية لفريق الحسين الذي يقوده المدرب البرتغالي جواو موتة في سبيل الوصول لمنصة التتويج والظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بالاستقرار على التشكيلة التي تضم كلا من: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب “ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، محمود مرضي، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.

وعلى الطرف الآخر، يعيش مغير السرحان ظروفا صعبة في الآونة الماضية، بعد أن كان المدرب خالد الدبوبي قريبا من المغادرة بسبب الأوضاع المالية الصعبة في النادي، التي تسببت أيضا في إضراب اللاعبين عن التدريبات لفترة جيدة، قبل أن يعود الفريق للتدريبات في الأيام الماضية.

وتنحصر خيارات الدبوبي في المواجهة بالاعتماد على اللاعبين: أحمد عرباش، سبيع الحموي، قصي طنوس، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، محمد أبو الذهب، معتز عبيدات، حمزة الشمالي، سامر خانكان وصهيب أبو هشهش.

الوحدات × معان

يملك الوحدات في مواجهاته مع معان سجلا طيبا ببطولة الدوري عقب فوزه في 4 مناسبات سابقة، مقابل حضور نتيجة التعادل في مواجهتين، فيما لم يسبق لمعان أن فاز على الوحدات في أي مباراة، ما يعزز من حظوظ أصحاب الأرض في الحصول على النقاط كاملة والبقاء في المركز الثاني.

وتشير النتائج في المباريات الماضية بالفترة الأخيرة، إلى تفوق الوحدات على منافسه القادم من جنوب المملكة، حيث إن “الأخضر” استعاد عافيته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بفوز على أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي، فيما ودع معان بطولة الكأس على يد شباب الأردن بفارق الركلات الترجيحية.

ويسعى الوحدات مع المدرب العماني رشيد جابر إلى تسجيل فوز معنوي قبل المواجهة الحاسمة والأخيرة في البطولة الآسيوية يوم الإثنين المقبل، أمام الكويت الكويتي، حيث يمني جابر ورجاله النفس في تحقيق الانتصارات تباعا على الصعيدين المحلي والآسيوي، بهدف البقاء في دائرة المنافسة بكليهما.

ومن المتوقع أن يعتمد جابر في تشكيلته الأساسية على اللاعبين: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير، صالح راتب، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.

بدوره، يسعى معان إلى تسجيل نتيجة تاريخية وتحقيق الفوز الأول له على الوحدات بالدوري، على الرغم من المعاناة الأخيرة التي ضربت الفريق، بضمانه بلوغ المربع الذهبي لكأس الأردن، قبل أن يودع في اللحظات الأخيرة بقبول هدف التعادل من شباب الأردن، والخسارة بركلات الترجيح، ما أثر نفسيا على الفريق الذي كان يسير بصورة طيبة مؤخرا برفقة المدرب أمجد أبو طعيمة.

ويملك معان عددا من الخيارات الفنية القادرة على صناعة الفارق، ومن أبرزها: رشيد رفيد، حربي أحمد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، مهدي علامة، ضرار سعد الله، وليد عثماني، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات.

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لاعب معان عون المحارمة يتقدم بالكرة أمام مراقبة لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر في لقاء سابق - (من المصدر)