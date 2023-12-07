الحسين والوحدات يواصلان التقدم عبر مغير السرحان ومعان

يحيى قطيشات ومهند جويلس

واصل فريقا الحسين إربد والوحدات سلسلة انتصاراتهما بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من البطولة أمس.

وتمكن الحسين إربد من إكرام وفادة ضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين عبر عبد الجليل أجاغون وعبد العزيز انداي، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد، فيما فاز الوحدات على معان بهدف وحيد سجله المهاجم العاجي سيدريك هنري، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي.

ورفع الحسين رصيده من النقاط إلى النقطة 24 نقطة في الصدارة، والوحدات ثانيا برصيد 19 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند 9 نقاط وفي المركز الخامس، ومغير السرحان في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وتستكمل مواجهات الجولة اليوم بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين شباب الأردن (9 نقاط) والجليل (7 نقاط) على ستاد البتراء عند الساعة الرابعة مساء، والثانية بين فريقي الفيصلي (15 نقطة) وسحاب (7 نقاط) عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد عمان، على أن تختتم الجولة غدا، عندما يلعب السلط مع الأهلي على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء، والرمثا وشباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة السادسة والنصف مساء.

الوحدات 1 معان 0

تشكيلة الفريقين:

الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، محمد كحلان (حسان زحراوي)، مهند أبو طه (محمد موالي)، أحمد سريوة، أنس العوضات (محمد عبد المطلب) وسيدريك هنري.

المدير الفني: رشيد جابر

معان: رشيد رفيد، سليمان غزال (محمد عبد العزيز)، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي (أحمد الهبارنة)، عون المحارمة، مهدي علامة (حربي أحمد)، عبد الملك مفتاحي، ضرار سعد الله (إبراهيم الرواد)، وليد عثماني وحسين عبيدات (أحمد العواودة).

المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني حمزة أبو عبيد وإسراء مبيضين حكمة رابعة.

الإنذارات: ضرار سعد الله (معان) أنس العوضات، أحمد عبد الستار، عامر جاموس (الوحدات)



سيناريو الهدف

- استغل مهاجم الوحدات سيدريك هنري خروج حارس معان رشيد رفيد عن مرماه، ليضعها في المرمى بمساعدة القائم الأيسر للمرمى (48).

فرص المباراة

- مرر العوضات كرة أرضية من ركلة ثابتة قابلها شلباية بتسديدة قوية ردتها العارضة (27).

- انفرد عبيدات بمرمى الوحدات لكن تسديدته مرت بجانب المرمى بقليل (29).

- سدد العوضات كرة زاحفة بيسراه مرت بجانب المرمى (35).

- أطلق العوضات كرة صاروخية تكفل القائم الأيسر بردها (45+3).

- راوغ العوضات دفاعات معان وسدد الكرة من خط المرمى أبعدها الحارس لركنية (51).

- مرر كردغلي أرضية زاحفة وجدت سريوة الذي سددها من اللمسة الأولى بجانب المرمى (61).

- أهدر هنري فرصة تعزيز النتيجة بكرة من أمام المرمى (90+2).

الحسين إربد 2 مغير السرحان 0

تشكيلة الفريقين:

الحسين : عبد الله الزعبي، سليم عبيد، عبدالله نصيب،ادهم القرشي، مصطفى كمال، محمد الداود (رجائي عايد) ، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، فيرناندير ناثان (سيف درويش)، مصعب اللحام (عبد العزيز انداي) وعبد الله العطار (حمزة الدردور).

المدير الفني: جواو موتا.

مغير السرحان : أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك (محمد أبو الذهب) ،قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة (أحمد عبد القادر) ، حمزة الشمالي، صهيب أبو هشهش (معتز عبيدات) ، محمد العملة، زيد أبو الريش، كريم أبو زيتون وسامر خانكان.

المدير الفني: خالد الدبوبي.

سيناريو الأهداف

- مرر أجاغون كرة أنيقة لمحمود مرضى في المسيرة الذي حاور المدافع وارسل كرة عرضية استقبلها فيرواندير ناثان يسددها بقوة في مرمى السرحان هدفا (52).

- مجهود فردي من حمزة الدردور بعد تجاوز أكثر من مدافع قدم كرة من ذهب للمتحفز انداي الذي سجل الهدف الثاني (90+8).

فرص المباراة

-أرسل اللحام كرة عرضية من المسيرة على رأس العطار أبعدها الحارس (5).

-بالغ العطار في محاورة المدافعين وهو بموقف مناسب للتسديد فجاورت كرته المرمى (16).

-سدد مرضي قذيفة من خارج منطقة الجزاء في أحضان الحارس عرباش (17).

-حاول عبيد مباغتة السرحان بكرة مفاجئة بعيدة المدى امسكها الحارس (28).

- حاور أبو هشهش مدافع الحسين وأرسل كرة ذكية علت مرمى الزعبي (29).

- تألق عرباش في صد كرة العطار المواجهة للمرمى بحضور عال (32).

- جاورت تسديدة محمود مرضي القائم (35).

- قدم العطار فاصل مهاري وتجاوز أكثر من مدافع لكن كرته ابتعدت قليلا عن المرمى (36).

- استقبل خانكان الكرة العرضية من الميمنة ولعبها برأسه في أحضان عبد الله الزعبي (45+4).

- تدخل أبو الريش لإبعاد الكرة من أمام قدم مرضي لحساب ركنية (59).

- لم يحسن ناثان التعامل مع كرة القرشي العرضية الجميلة فسددها بتهور فوق العارضة (60).

- أبعد عرباش عرضية مرضي قبل ارتقاء انداي لها برأسه (66).

- كرة صاروخية سددها مرضي من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل (73).

- ارتقى اندي لعرضية مرضي ودكها برأسه فوق مرمى عرباش (81).

- لعبة خلفية من “نجم اللقاء” مرضي على قوس الجزاء لكن الكرة استقرت بجوار المرمى (88).

-جملة فنية من لاعبي الحسين ترجمها مرضي بتسديدة رائعة أخرجها الحارس من حلق المرمى (90+4).

اضافة اعلان





لاعب الحسين مصعب اللحام يحاول السيطرة على الكرة وسط ترقب من لاعبي مغير السرحان- (من المصدر)



