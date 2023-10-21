السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاءان في الدور ربع النهائي لـ"كأس اليد" اليوم

الحسين وكفرسوم في مواجهة قوية.. والعربي يسعى لرد اعتباره أمام الكتة

لاعب الحسين أحمد نايف يسدد على مرمى كفرسوم في لقاء سابق - (الغد)
لاعب الحسين أحمد نايف يسدد على مرمى كفرسوم في لقاء سابق - (الغد)
  يرمي فريقا الحسين إربد وكفرسوم بكامل قواهما لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد)، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك في افتتاح لقاءات الدور ربع النهائي.اضافة اعلان
الفريقان جاهزان لخوض هذه المباراة كونهما أكملا مشاركتهما مؤخرا في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد مشوار ناجح حققا من خلاله طموحاتهما، والتي تمثلت في البقاء بين فرق الكبار، حيث جاء فريق الحسين إربد بالمركز الرابع على سلم الترتيب العام، بعد أن خاض لقاءات المربع الذهبي، بينما حل فريق كفرسوم بالمركز الخامس بعد أن لعب في لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، في الوقت الذي تبدو فيه هذه المواجهة فرصة لكل فريق للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لمنحهم فرصة المشاركة وتعزيز خبراتهم.
وفي المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، يسعى فريق العربي لاجتياز عقبة نظيره فريق الكتة في مباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة، وفيها يستذكر العربي الخسارة التي تلقاها من الكتة في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى، والتي صعبت عليه المهمة في المنافسة على اللقب، بينما يعتبر الكتة هذه الواجهة فرصة لتأكيد تفوقه على مستضيفه العربي.
في دوري الدرجة الأولى جاء فريق العربي بالمركز الثالث على لائحة الترتيب العام، بعد أن قدم مستويات قوية خصوصا في لقاءات المربع الذهبي، بينما جاء فريق الكتة بالمركز السادس، وهو لعب لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.
وتستكمل لقاءات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط ووادي السير عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء، فريقا الأهلي والقوقازي.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والإثنين 29 و30 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية، مسرحا لإقامة المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عند الساعة السادسة مساء.
ويذكر أن لقاءات الدور الأول، أسفرت عن فوز فريق القوقازي على فريق أم جوزة بنتيجة 31-18، وفاز فريق وادي السير على فريق يرموك الشونة بنتيجة 37-31، وفاز فريق الكتة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 36-34، وفاز فريق كفرسوم على فريق ساكب بنتيجة 27-19.
وتعد بطولة كأس الأردن، المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، كما أن الفريق الفائز في بطولة كأس الأردن يحظى بخوض مباراة كأس السوبر، التي تقام عادة في افتتاح الموسم، وتجمع بين بطلي الدوري والكأس.
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، والمساهمة في نشرها في مدن ومناطق المملكة كافة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني- (من المصدر)

التايكواندو يدخل منافسات بطولة قطر الدولية "عيار نجمة" اليوم

منذ 51 دقيقة
لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس (يسار) توجه ضربه لخصمتها في بطولة سابقة -( من المصدر)

"الكراتيه" يشارك في بطولة العالم في بودابست ويتخلف عن "الألعاب القتالية"

منذ 53 دقيقة
فريق البقعة للكرة الطائرة - (من المصدر)

تأهل البقعة ووادي موسى وشباب مليح وبطاقة حائرة في نصف نهائي "طائرة الأولى"

منذ 56 دقيقة
جماهير الوحدات ترفع صورة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة في مباراة سابقة - (أرشيفية)

جماهير الوحدات تشيد بقرار تخصيص ريع "الكهرباء" لدعم غزة

منذ 57 دقيقة
لاعبة عمان سارة حلبية تسدد على مرمى كفرسوم (من المصدر)

عمان يحافظ على صدارته لدوري السيدات بكرة اليد

منذ2 ساعة
معان والحسين إربد يصلان ربع نهائي كأس الأردن

معان والحسين إربد يصلان ربع نهائي كأس الأردن

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ4 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 