الحسين وكفرسوم في مواجهة قوية.. والعربي يسعى لرد اعتباره أمام الكتة

بلال الغلاييني

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يرمي فريقا الحسين إربد وكفرسوم بكامل قواهما لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد)، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك في افتتاح لقاءات الدور ربع النهائي.الفريقان جاهزان لخوض هذه المباراة كونهما أكملا مشاركتهما مؤخرا في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد مشوار ناجح حققا من خلاله طموحاتهما، والتي تمثلت في البقاء بين فرق الكبار، حيث جاء فريق الحسين إربد بالمركز الرابع على سلم الترتيب العام، بعد أن خاض لقاءات المربع الذهبي، بينما حل فريق كفرسوم بالمركز الخامس بعد أن لعب في لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، في الوقت الذي تبدو فيه هذه المواجهة فرصة لكل فريق للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لمنحهم فرصة المشاركة وتعزيز خبراتهم.وفي المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، يسعى فريق العربي لاجتياز عقبة نظيره فريق الكتة في مباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة، وفيها يستذكر العربي الخسارة التي تلقاها من الكتة في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى، والتي صعبت عليه المهمة في المنافسة على اللقب، بينما يعتبر الكتة هذه الواجهة فرصة لتأكيد تفوقه على مستضيفه العربي.في دوري الدرجة الأولى جاء فريق العربي بالمركز الثالث على لائحة الترتيب العام، بعد أن قدم مستويات قوية خصوصا في لقاءات المربع الذهبي، بينما جاء فريق الكتة بالمركز السادس، وهو لعب لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.وتستكمل لقاءات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط ووادي السير عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء، فريقا الأهلي والقوقازي.وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والإثنين 29 و30 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.كما وستكون صالة الأميرة سمية، مسرحا لإقامة المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عند الساعة السادسة مساء.ويذكر أن لقاءات الدور الأول، أسفرت عن فوز فريق القوقازي على فريق أم جوزة بنتيجة 31-18، وفاز فريق وادي السير على فريق يرموك الشونة بنتيجة 37-31، وفاز فريق الكتة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 36-34، وفاز فريق كفرسوم على فريق ساكب بنتيجة 27-19.وتعد بطولة كأس الأردن، المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، كما أن الفريق الفائز في بطولة كأس الأردن يحظى بخوض مباراة كأس السوبر، التي تقام عادة في افتتاح الموسم، وتجمع بين بطلي الدوري والكأس.وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، والمساهمة في نشرها في مدن ومناطق المملكة كافة.