الحسين يستقبل سحاب.. شباب الأردن يصطدم بالفيصلي.. والوحدات يواجه العقبة

مهند جويلس

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك بإقامة 3 مباريات لفرق المقدمة على سلم الترتيب، وسط طموحات متشابهة للبقاء في المنافسة قبيل انطلاق المرحلة الثانية.

ويستقبل فريق الحسين نظيره سحاب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة الرابعة مساء، وفي التوقيت ذاته، يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة شباب الأردن والفيصلي، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدات على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السادسة والنصف مساء.

وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي السلط ومغير السرحان على ملعب السلط عند الساعة الرابعة، فيما تختتم الجولة بعد غد بمواجهتين، حيث يلتقي معان مع الأهلي على ستاد الأمير محمد عند الساعة الرابعة، فيما يواجه الرمثا نظيره الجليل عند الساعة السادسة والنصف على ستاد الحسن.

وقرر اتحاد الكرة، مؤخرا، تأجيل مباريات الوحدات مع الحسين، الفيصلي مع شباب العقبة عن الجولة الخامسة، والوحدات مع الرمثا والفيصلي مع مغير السرحان عن الجولة الثامنة، إلى إشعار آخر، يتوقع أن يكون بعد مشاركة المنتخب الوطني المقبلة في نهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل في قطر.

الحسين × سحاب

يتطلع فريق الحسين لإنهاء العام الحالي بأفضل طريقة، من خلال مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على سجله بالدوري للموسم الحالي من دون هزائم، لا سيما بعد إحرازه نقطة ثمينة في الجولة الماضية أمام الفيصلي، عززت من الحالة المعنوية لدى اللاعبين.

ويملك الحسين في رصيده 25 نقطة بقمة الترتيب، ما يجعل فوزه في المواجهة أمرا مهما للفريق قبل فترة التوقف المقبلة، فيما يأمل سحاب بالهروب من قاع الترتيب بعد جمعه 8 نقاط فقط خلال 10 مباريات، رغم قدومه من خسارة قاسية أمام الوحدات برباعية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي لفريق الحسين جواو موتا بتشكيلة مكونة من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب "ديارا"، سليم عبيد، مصطفى كمال، محمد الداود، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود مرضي وحمزة الدردور.

وعلى الطرف المقابل، يسعى سحاب مع المدرب طارق الكرنز في إيقاف الحسين رغم صعوبة المهمة، معتمدا في خياراته على كل من وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، خالد الرداديدة، محمد الرازم، ورد البري، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.

شباب الأردن × الفيصلي

يعيش فريق شباب الأردن فترة من الاستقرار على صعيد النتائج والأداء، أمور جعلته في مراكز المقدمة بعد حالة من التوهان في بداية مشواره في البطولة، متسلحا بـ13 نقطة، جمع أكثر من نصفها في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويبرز في قائمة المدرب محمود الحديد لاعبين عدة، أغلبهم من العناصر الشابة، إلا أنها أثبتت كفاءتها في الفترات الماضية، بوصولها لنصف نهائي بطولة الكأس، وتقدمها على سلم الترتيب، ومن أبرز اللاعبين؛ أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، أحمد أيمن، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، أيهم هشام، حمزة النعيم وخالد أبو رياش.

بدوره، ينظر الفيصلي للمواجهة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ولا شيء سواها، بهدف إعادة الثقة للجماهير التي بدت قلقة على مستقبل الفريق في الموسم الحالي، بفقدان 4 نقاط من تعادلين في الجولتين الماضيتين، ما يجعل المدرب أحمد هايل أمام الفرصة الأثمن لإعادة الأمل من جديد قبل فترة الانتقالات الشتوية بين المرحلتين، لتعزيز صفوفه بلاعبين من مراكز عدة.

ويعتمد هايل في قائمته الأساسية على كل من نور الدين بني عطية، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، أنس بني ياسين، محمد كلوب، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، عارف الحاج، أحمد أبو شعيرة، حاتم الروشدي ورزق بني هاني.

شباب العقبة × الوحدات

تختلف الطموحات بين فريقي شباب العقبة والوحدات قبيل مواجهتهما المنتظرة اليوم؛ حيث يطمح الأول إلى البقاء بمراكز آمنة بعد مشاكل عديدة عصفت بالنادي خلال الفترات الماضية، فيما ينتظر الثاني المنافسة على القمة وتقليص الفارق مع المتصدر قبيل خوض مواجهتهما المؤجلة.

ويأمل العقبة (12 نقطة)، تحت قيادة المدرب رائد الداود، في تحقيق أول فوز تاريخي لفريقه على الوحدات في المنافسات المحلية الرسمية، رغم صعوبة المهمة، معتمدا في قائمته الأساسية على كل من حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس بدوي، أنس أبو طعيمة، قصي دواهدة، غيث المدادحة، محمد الحسنات، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارغاس.

وينشد الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، في مواصلة نتائجه الإيجابية بمسابقة الدوري، وتسجيل الفوز السابع على التوالي، وهو ما يعلمه المدير الفني رشيد جابر، الذي يأمل بمصالحة الجماهير بعد الخروج الآسيوي المرير.

وتتنوع خيارات المدرب في المباراة، ويعمل في كل مباراة على إشراك عناصر مختلفة، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء اللقاء هي عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سريوة، أنس العوضات، صالح راتب، بهاء فيصل وسيدريك هنري.

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مهاجم الفيصلي رزق بني هاني يمر من حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي في لقاء سابق - (من المصدر)

لاعب الحسين منذر أبو عمارة يسدد الكرة أمام مراقبة لاعب سحاب محمد الرازم في لقاء سابق - (من المصدر)