الحسين يسعى لتتويج تاريخي من بوابة سحاب.. والفيصلي يأمل الفوز بانتظار خدمة

مهند جويلس

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بعد موسم طويل ومثير، يسدل الستار مساء السبت ، عن النسخة الحادية والسبعين من دوري المحترفين لكرة القدم، وسط منافسة شرسة على اللقب شهدتها الجولات الماضية بين الحسين إربد متصدر الترتيب، وملاحقه المباشر وحامل لقب النسخة الماضية الفيصلي.وتقام جميع مباريات اليوم وعددها 4 عند الساعة الثامنة مساء، حيث يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مواجهة سحاب والحسين إربد، فيما تقام مواجهة الفيصلي وشباب الأردن على ستاد عمان الدولي، على أن يستقبل ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب لقاء مغير السرحان والسلط، فيما يلتقي الأهلي ومعان على ملعب السلط.ويهدف الحسين إربد للفوز، من أجل إطلاق أفراحه بدخول التاريخ من أوسع الأبواب، من خلال الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ تأسيس النادي في العام 1964، حيث يملك الحسين 56 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق نقطتين عن ملاحقه الفيصلي.وينتظر الفيصلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بدوري المحترفين، هدية ثمينة من سحاب، حيث يحتل المركز الثاني وأمله الوحيد في التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، هو فوزه وانتظار تعثر الحسين إربد بالخسارة أو التعادل، من أجل الإعلان عن نفسه بطلا للمسابقة الأكبر على الصعيد المحلي.وتنص تعليمات اتحاد الكرة في لائحة البطولات الصادرة عنه للموسم 2023-2024، أنه في حال تساوي أكثر من فريق بعدد النقاط في مسألة حسم اللقب، فإن الحسم بين الفريقين المتساويين يتم بفارق المواجهات المباشرة، وهو ما يمنح الفيصلي فرصة الفوز باللقب حال تساويهما بالنقاط، نظرا لتعادلهما في مباراة الذهاب بهدف لمثله، وفوز “الأزرق” بهدف نظيف في الإياب.وتطمح فرق الأهلي، سحاب ومغير السرحان بنتيجة الفوز من أجل تجنب مرافقة الجليل إلى دوري الدرجة الأولى، علما بأنه في حال تعادل أكثر من فريق بعدد النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة أيضا.ويستقر الأهلي بالمركز التاسع برصيد 20 نقطة، فيما يتشارك سحاب ومغير السرحان المركزين العاشر والحادي عشر وبرصيد كل منهما 18 نقطة، ويأتي في المركز الأخير الجليل أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى برصيد 12 نقطة.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس مواجهتين، حيث التقى الوحدات مع شباب العقبة على ملعب البتراء، فيما احتضن ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد مواجهة الرمثا والجليل.وسيكون “الكأس” حاضرا في ملعبين مختلفين للموسم الثالث على التوالي، ففي الموسم 2021 تواجد في ملعبين نظرا لاحتمالية تتويج الرمثا والوحدات، قبل أن يحسمه “غزلان الشمال”، فيما كان حاضرا في 3 ملاعب مختلفة الموسم الماضي 2022، نظرا لاحتمالية تتويج 3 فرق باللقب وهي الفيصلي والوحدات والحسين إربد، قبل أن يحسم الفيصلي اللقب وقتها.وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن الحسين إربد يطمح لتسجيل الفوز والاحتفال بلقب الدوري التاريخي بأفضل صورة، بعد موسم مثالي نجح خلاله في كسر العديد من الأرقام القياسية، إلا أن خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي جعلت مسألة عدم تتويجه أمرا واردا.ويخشى المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود مفاجأة من سحاب، ما يجعله يبدأ المباراة بصورة هجومية من خلال اختيار أفضل العناصر لديه، وفي مقدمتها المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي، إلى جانب كل من محمود مرضي، مجدي عطار وعبد الجليل أجاغون، وغيرهم من النجوم في مختلف المراكز.من جهته، يسعى سحاب للخروج بنتيجة إيجابية أملا بالبقاء ببين الكبار لموسم آخر، رغم تعثره أمام الفيصلي والوحدات مؤخرًا، متأثرا بغيابات عديدة أبرزها الحارس وليد عصام، محمد أبو عرقوب وأحمد طنوس، ومعولا في هجومه على أحمد أبو كبير وأحمد العيساوي وحمزة الصيفي.وفي المباراة الثانية، يسعى الفيصلي للفوز من أجل المحافظة على آماله بالفوز باللقب، خصوصا وأنه يقدم مستويات مثالية في مرحلة الإياب تحت قيادة المدرب أحمد هايل.وتتمتع منظومة هايل بقوة هجومية لا مثيل لها في دوري المحترفين الموسم الحالي، وهو ما يجعله الأوفر حظا للفوز وتسجيل الانتصار الحادي عشر على التوالي، معتمدا في هجومه على رونالد وانجا وعارف الحاج.ونجح شباب الأردن في تحقيق هدفه الموسم الحالي بالثبات بين الكبار، إلا أن المدرب رائد عساف يأمل في وضع بصمته، ويبرز في فريقه فضل هيكل وحمزة النعيم وغيرهما.ويسعى مغير السرحان لتحقيق الانتصار على السلط مع انتظار تعثر سحاب، إذ يعلم المدير الفني خالد الدبوبي بأن مغامرته ليست بالسهلة، وهو ما تحدث به للاعبين مؤخراً حول ضرورة قلب الصورة التي ظهر عليها الفريق في الجولات الماضية.ويبدو بأن فرصة الأهلي للاستمرار بدوري المحترفين واردة بقوة، نظرا لتقدمه على منافسيه سحاب ومغير السرحان بفارق نقطتين، ومسألة النجاة باتت في يديه، مع تأكيد المدرب عماد رشاد على أهمية الفوز على معان دون النظر لنتائج بقية المباريات.