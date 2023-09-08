السبت 09 أيلول 2023
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الحسين يسعى للتأهل.. وموقعة لاهبة تجمع العربي وكفرسوم

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فريق الحسين لكرة اليد (الغد)
عمان - تتحدد اليوم هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال إقامة مباراتين مهمتين في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري، حيث يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، وفيها تعتبر فرصة الحسين كبيرة جدا في تحقيق الفوز وضمان تواجده في المربع الذهبي نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين، ووجود العديد من اللاعبين في صفوف الحسين الذين يتمتعون بالخبرات الكافية لحسم مثل هذه المواجهات، والفريق يدخل أجواء المباراة وبجعبته 6 نقاط، فيما ما يزال فريق يرموك الشونة يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط، والفريق مهدد بدرجة كبيرة لمغادرة موقعه بين الكبار والتوجه إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.اضافة اعلان
الإثارة ستكون حاضرة في كافة مراحل المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريقا العربي وكفرسوم وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، فالفريق الفائز بينهما سيكمل اضلاع المربع الذهبي، فيما الفرق الخاسر سيتوجه لخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، كونهما يملكان ذات الرصيد 6 نقاط.
والتقى أمس فريقا الأهلي والسلط في مباراة ستحدد هوية الفريق الذي سينفرد في صدارة المرحلة الأولى من الدوري، كما التقى فريقا الكتة والقوقازي في مباراة مهمة يسعى من خلالها الفريقان تحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما بالبقاء في دوري الدرجة الأولى.
وبقي لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة في صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن رفع رصيده إلى 54 هدفا بعد الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى.
وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 46 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 43 هدفا، ثم لاعب فريق الحسين أحمد نايف برصيد 42 هدفا، ثم لاعب فريق كفرسوم أحمد سمير برصيد 39 هدفا، ثم لاعب فريق السلط عيسى قطيشات ولاعب فريق العربي يزن فتح الله برصيد 37 هدفا، لكل لاعب، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 34 هدفا.
ويذكر أن دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة. 
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض أربع مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على فرق القوقازي ويرموك الشونة وكفرسوم، وخسر أمام السلط.
وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
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