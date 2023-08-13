الحسين يضرب بقوة.. نقطة تاريخية للجليل.. وظهور سلبي لشباب الأردن

مهند جويلس

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عمان- استمر فريق الحسين إربد بالضرب بقوة وكسر الأرقام القياسية في البدايات، ليكشر عن أنيابه مبكرا بحثا عن التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد جملة من التعاقدات مع لاعبين على سوية عالية.وشهدت الجولة الثانية من البطولة، تعادل الوحدات مع الجليل (2-2)، وفوز شباب العقبة على الأهلي (2-1)، وتغلب الحسين إربد على مستضيفه السلط (3-0)، وفوز الفيصلي على الرمثا 1-0، وتخطي سحاب نظيره شباب الأردن 1-0، وتعادل معان ومغير السرحان 1-1.وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الجولة الثانية من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 16 هدفا، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة حتى الآن إلى 33 هدفا.ويتصدر الحسين إربد ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي، ثم شباب العقبة والوحدات وسحاب بـ 4 نقاط، الرمثا 3 نقاط، الجليل ومعان نقطتين، ومغير السرحان 1 نقطة واحدة، والأهلي والسلط وشباب الأردن من دون نقاط.لم يجد الحسين إربد أي صعوبة حتى اللحظة في أن يثبت قوته وحضوره في مقدمة فرق دوري المحترفين، بعد تسجيله 8 أهداف في مباراتين، ودون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليكون الأقوى دفاعا وهجوما حتى الآن.ونجحت التوليفة التي قام بها المدرب البرتغالي جواو موتا في تحقيق المطلوب حتى اللحظة من خلال المداورة بين أكبر عدد من اللاعبين، إضافة إلى تحقيق الانتصارات بأداء جيد ونتائج مقنعة.ولم يعتمد موتا في تشكيلته الأساسية على اللاعبين الأجانب، حيث يشارك كأساسي فقط البرازيلي فيرناندو ناثان، فيما يدخل البقية المباريات كبدلاء، في إشارة إلى أن الأسماء المحلية التي تتواجد بالحسين تمثل قوة ضاربة في مختلف الخطوط.وفي قمة مباريات الجولة الثانية، استطاع الفيصلي برأسية مدافعه مهند خير الله في العودة للعاصمة بثلاث نقاط ثمينة، في آخر مباراة لحسونة الشيخ كمدير فني، بعد أن تسلم مهمة المساعد في الفريق ذاته مع المدرب التونسي غازي الغرايري.المباراة التي شهدت تألق حارس مرمى الرمثا مالك شلبية، كانت شاهدة على فرص عديدة من الطرفين، إلا أن النقطة الأبرز التي كانت هي محافظة حارس الفيصلي البديل محمد العمواسي على نظافة وتألقه في المباراة الثانية على التوالي، رغم تعاقد النادي مع الحارس اللبناني مهدي خليل.ولم يتمكن الوحدات من المحافظة على تقدمه، ليكلفه الاستهتار فقدان نقطتين ثمينتين في المنافسة على الصدارة واللقب لاحقا، وهو ما استغله فريق الجليل بالشوط الثاني الذي قاتل حتى الرمق الأخير، واستغل هدفا عكسيا من البديل في الوحدات يوسف أبو الجزر.- حصد فريق الجليل أول نقطة تاريخية له في مواجهاته بدوري المحترفين أمام الوحدات، وهو ما يدفع الفريق في مواصلة الإنجازات والبقاء بين الكبار للمرة الأولى بتاريخه أيضا لموسمين متتاليين.- للجولة الثانية على التوالي، المباراة التي يكون الحسين إربد طرفا بها، لا يتم إشهار أي بطاقة صفراء أو حمراء بها.- تعرض لاعب شباب الأردن أويس زيادات للطرد خلال مواجهة فريقه أمام سحاب، ليصبح اللاعب الثالث الذي يتلقى البطاقة الحمراء بدوري المحترفين بعد كل من ماهر الشحري (الأهلي) وعصام سميري (السلط)، فيما تم إشهار البطاقة الصفراء في 22 مناسبة بالجولة الثانية، ليصل عدد البطاقات الصفراء بالبطولة إلى 44.- شهدت الجولة تسجيل لاعب سحاب أحمد العيساوي هدفا في مرمى فريقه الأم شباب الأردن، ولاعب الفيصلي مهند خير الله هدفا في فريقه الأسبق الرمثا، ولاعب الحسين محمود مرضي بشباك السلط، وهو آخر فريق مثله محليا قبل خوض تجاربه الخارجية.- شباب الأردن يعد الأضعف دفاعيا وهجوميا ببطولة الدوري، استقبل 6 أهداف ولم يسجل أي هدف، والفريق بشكل عام ظهر بصورة سلبية لغاية الآن.- شهدت مباراة الرمثا والفيصلي متابعة 7200 مشجع لها كأكثر لقاء شهد حضورا جماهيريا لغاية الآن، مع بلوغ عدد الجماهير بشكل عام 9562 مشجعا بالجولة الثانية.- ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تدني مستوى بعض اللاعبين على الصعيد الفردي والجماعي، إلى جانب انخفاض معدل الحضور الجماهيري مقارنة بالجولة الماضية، والتهديفي أيضا.- حرص لاعبو وجماهير شباب العقبة برفع لافتة تمنى من خلالها النادي الشفاء العاجل لمصور الفريق الزميل علي زهران.تشارك 3 لاعبين من فريق الحسين إربد بصدارة الهدافين وهم حمزة الدردور، مصعب اللحام ومحمود مرضي، إلى جانب لاعب سحاب محمد الرازم، بعد أن سجل كل لاعب منهم هدفين، وهدف لكل من منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، محمد وائل الزعبي وأحمد السلمان (الرمثا)، مهند خير الله، رزق بني هاني ومحمد العكش (الفيصلي)، سيدريك هنري، مهند أبو طه ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد العيساوي (سحاب)، عبد المالك مفتاحي وإبراهيم الرواد (معان)، محمد العدوان ونبيل خرشاش (الجليل)، صهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، فيفيان كوا آسي (الأهلي)، وهدفا ذاتيا عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان، وآخرا عبر لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر.الخميس: الأهلي × سحاب 7:00 ستاد البتراءشباب العقبة × الأهلي 9:30 ستاد الأمير محمدالجمعة: الفيصلي × معان 7:00 ستاد عمانالحسين إربد × الرمثا 9:30 ستاد الحسنالسبت: شباب الأردن × السلط 9:30 ستاد عمانوستحدد دائرة المسابقات في اتحاد الكرة لاحقا موعد مواجهة مغير السرحان والوحدات لحساب الجولة ذاتها، نظرا لمشاركة الأخير بالدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا.