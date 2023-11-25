الحسين يضيف الجليل لقائمة ضحاياه.. وهدف غريب يطيح بالأهلي أمام شباب الأردن

مصطفى بالو

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عمان - واصل الحسين إربد انتصاراته في دوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الجليل 1-0 السبت، على ستاد الحسن في إربد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة.وهذا هو الفوز السابع على التوالي للحسين إربد منذ انطلاق المسابقة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الجليل عند 7 نقاط.وفي مباراة ثانية، حقق شباب الأردن فوزا شاقا على الأهلي بهدف نظيف على ستاد البترا، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما بقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الأخير.وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراتي مغير السرحان والفيصلي، والوحدات والرمثا إلى نهاية مرحلة الذهاب، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات ببطولتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي الأول مع ناساف كارشي الأوزبكي غدا الاثنين، فيما يلعب الثاني مع أهلي حلب السوري في اليوم التالي.الجليل 0 الحسين إربد 1- الحكام: محمد مفيد، محمود ظاهر، مراد الذيبة، ومحمد بدارنة.- الإنذارات: رجائي عايد ومصطفى قزعر ومحمد الداوود (الحسين إربد) وعدي شديفات (الجليل)- الملعب: ستاد الحسن.- مثل الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار عبد، عدي الشديفات، محمود الطالب، صاموئيل أوغوري، لؤي الدردور، محمد النجادات (محمد العدوان)، أسعد العزام (عبيدة النمارنة) لقمان عزيز (يحيى البخيت)، ودومي بني دومي (ياسين طهري).- الحسين إربد: عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، سليم عبيد، مصطفى قزعر، أدهم القريشي، رجائي عايد، عبدالجليل أجا جون (وسيم ريالات)، مصعب اللحام (محمد الداوود)، محمود مرضي (سيف درويش)، منذر أبو عمارة (فرناندو ناثان)، وحمزة الدردور (عبدالعزيز إنداي).سيناريو الهدف- جملة فنية نفذها الحسين إربد، وتبادل فيها أدهم القريشي ومصعب اللحام الكرة، والأخير أرسلها عرضية حاول المدافع إبعادها برأسه، لتصل إلى محمود مرضي الذي موه المدافع مرر إلى عبدالجليل أجاغون ليواجه الأخير الحارس ويضع الكرة بالمرمى (32).فرص المباراة- سدد حمزة الدردور الكرة المهيأة من مصعب اللحام قوية مرت بجوار مرمى الكواملة (13).- استلم مرضي الكرة وحضرها لنفسه قبل التسديد، ليحولها الكواملة إلى ركنية (19).- المدافع عبدالله نصيب يتابع برأسه ركلة ركنية حادت عن مرمى الكواملة (20).- صاموئيل يحضر كرة داخل المنطقة أمام أسعد العزام الذي سددها قوية وخلصها الحارس الزعبي (25).- حاول أسعد العزام مباغتة الحارس الزعبي المتقدم، إلا أن الأخير سيطر على الكرة بحضور تام (58).- وضع البرازيلي فرناندو كرة أنيقة في صندوق الجليل أمام عبدالعزيز إنداي الذي واجه الكواملة لكن كرته حادت عن المرمى (66).- توغل القرشي من الميمنة ويضع كرة عرضية بالمقاس على رأس مرضي الذي دكها قوية وخلصها الكواملة (71).الأهلي 0 شباب الأردن 1- الحكام: محمود السوالمة، قيس خميس، محمد محرم، ومحمود الصبيح.- الإنذارات: أويس زيادات ومحمد أبو طه ومحمد أبو غوش (شباب الأردن)، ليث أبو رحال (الأهلي)- الملعب: ستاد البترا- مثل الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان، يزن الغرابلة، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، ماهر الشحري، عون اللوزي (سعيدوف)، إباء الرمحي (محمد المشة)، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور (سيدي البشير).- مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، كارلوس، عامر المجذوبة، فيصل أبوشنب، شوقي القزعة، فضل هيكل، أحمد صبرة (أحمد أيمن)، أيهم هشام (ثائر أشرف)، محمد أبو طه (محمد أبو غوش)، أويس زيادات (خالد أبو رياش) وحمزة النعيم.سيناريو الهدفأرسل مدافع شباب الأردن شوقي القزعة كرة طويلة من أمام منطقة جزاء فريقه، أساء مدافع الأهلي يزن غرابلة التعامل معها برأسه، لتشكن مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 20، نتيجة سوء تفاهم مع حارس مرماه ربيع عز الدين الذي كان متقدما عن مرماه.فرص المباراة- مرر لاعب شباب الأردن صبرة كرة أمام مرمى الأهلي تابعها أويس زيادات، ليتصدى لها حارس مرمى الأهلي على دفعتين (10).- نفذ لاعب شباب الأردن محمد طه كرة ثابتة تابعها شوقي القزعة في الشباك من الخارج (12).- سدد لاعب الاهلي عون اللوزي كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس مرمى شباب الأردن جعيدي بحضور تام (42).- وصلت كرة بالخطأ إلى مهاجم الأهلي خالد دردور الذي سددها “على الطاير” اصطدمت بالمدافع وعلت المرمى (62).- ركلة ركنية ارتقى لها ماهر مروان برأسية قوية ردها حارس مرمى شباب الأردن (65).- وضع الياس كرة بينية أخطأ المدافع في إبعادها لتتهادى أمام الدردور الذي سددها بقوة لترتد من العارضة (69).- ضرب الجوابرة دفاعات شباب الأردن بكرة عميقة، وصلت إلى سيدي البشير، إلا أن جعيدي خرج بالوقت المناسب وخلص مرماه من هدف اهلاوي محقق (81).