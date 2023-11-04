السبت 04 تشرين الثاني 2023
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الحسين يغلب الأهلي ويتصدر "المحترفين" متسلحا بأرقام قياسية

سباق على الكرة بين لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب الأهلي ماهر الشحري - (من المصدر)
سباق على الكرة بين لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب الأهلي ماهر الشحري - (من المصدر)
عمان- سجل فريق الحسين إربد الفوز السادس على التوالي في دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، والذي جاء على حساب ضيفه الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة الختامية للجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت السبت على ستاد الحسن في مدينة إربد.اضافة اعلان
وأحرز هدفي الحسين كل من حمزة الدردور وعبد الله نصيب “ديارا”، ليعود الفريق لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بواقع 18 نقطة، مع تبقي مواجهة مؤجلة لـ”غزاة الشمال” أمام الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما بقي الأهلي في المركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب وبرصيده 4 نقاط.
وأنهى الحسين الجولة السابعة في الصدارة على صعيد أقوى خط هجوم بتسجيله 16 هدفا، وكأقوى خط دفاع بعدم تلقيه أي هدف في 6 مباريات خاضها.
وشهدت الجولة السادسة فوز الوحدات على السلط بهدف نظيف، وتغلب شباب العقبة على شباب الأردن بالنتيجة نفسها، مقابل تخطى الفيصلي نظيره الجليل برباعية بيضاء، وتعادل سحاب ومغير السرحان بهدف لمثله، وفوز معان على الرمثا بهدف وحيد.
تشكيلة الفريقين 
الحسين إربد: عبد الله الزعبي، مصطفى كمال، عبد الله نصيب “ديارا”، سليم عبيد، أدهم القرشي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون (محمد الداود)، محمود مرضي (وسيم ريالات)، مصعب اللحام (فيرناندو ناثان)، منذر أبو عمارة (سيف الدين درويش) وحمزة الدردور (عبد العزيزي نداي).
المدير الفني: جواو موتا
الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان اسي كوا، بهاء الشملتي، ماهر الشحري (إباء الرمحي)، يزن دهشان (بيخوذ سعيدوف)، أحمد إلياس (عون اللوزي)، محمد عز الدين، سند جعارة (يزن الغرابلة)، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور (البشير سيدي).
المدير الفني: عماد رشاد 
الحكام: مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني محمد محرم وأحمد راضي حكما رابعا.
الإنذارات: فيفيان اسي كوا (الأهلي) منذر أبو عمارة ووسيم ريالات (الحسين)
سيناريو الهدفين 
- تسلم لاعب الحسين إربد حمزة الدردور كرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمود مرضي، ليتروى “الكوبرا” قليلا قبل تسديده الكرة بصورة مخادعة على يمين حارس الأهلي ربيع عز الدين (53).
- رفع لاعب الحسين إربد عبد الجليل أجاغون كرة بالمقاس على رأس المدافع القادم من الخلف عبد الله نصيب “ديارا”، الذي وضع الكرة بقوة في الشباك (66).
فرص اللقاء 
- عرض اللحام كرة لزميله مرضي الذي واجه المرمى دون أن يتعامل مع الكرة بدقة وسددها بعيدا (11).
- سدد مرضي كرة بيسراه وسط مضايفة الدفاع له، ليتصدى لها حارس الأهلي على دفعتين (20).
- أطلق اللحام كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة مرضي، مرت بجانب المرمى بقليل (31).
- رفع أبو عمارة كرة مخادعة من الجهة اليمنى، أبعدها عز الدين عن مرماه بحضور مميز (32).
- نفذ مرضي ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته لم تشكل الخطر على مرمى الأهلي (40).
- تصدى عز الدين لصاروخية أطلقها اللحام من مسافة بعيدة (62).
- أبعد عز الدين الخطر عن مرماه بحضور تام بعد تسديدة من مسافة قريبة عبر أبو عمارة (63).
- واصل عز الدين تصديه للكرات وهذه المرة من تسديدة قوية لناثان (83).
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