الحسين يفقد "سجله النظيف".. حضور جماهيري غير مسبوق.. وأبو طه يسجل الهدف 300

مهند جويلس

فقد فريق الحسين إربد فرصة حسم مسألة حصوله على لقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعثره بالخسارة الأولى هذا الموسم أمام منافسه المباشر على اللقب الفيصلي بهدف نظيف، لتتأجل هوية البطل للجولة الثانية والعشرين والأخيرة.

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وشهد الأسبوع الحادي والعشرين من دوري المحترفين اكتساح الوحدات نظيره سحاب (6-2)، وتخطي شباب الأردن نظيره مغير السرحان (4-0)، وتجاوز الأهلي مستضيفه الرمثا (1-0)، وتغلب معان على شباب العقبة (2-0)، وتفوق السلط على الجليل (2-1)، وفوز الفيصلي على الحسين إربد (1-0).



وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الأسبوع الحادي والعشرين من البطولة، والذي شهد تسجيل 19 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 315 هدفا في 126 مباراة بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة.



خسارة أولى

فقد الحسين إربد "البوصلة" في مواجهته الحاسمة أمام الفيصلي، رغم توفر فرصتين له في تلك الموقعة بالفوز أو التعادل من أجل إعلان نفسه بطلا للنسخة السادسة والسبعين من بطولة الدوري، إلا أن الرياح جرت عكس ما اشتهت سفن المدرب جمال محمود ورجاله في أقوى مباريات الموسم.

وأتيحت لـ"غزاة الشمال"، العديد من الفرص لتعديل الكفة على مدار شوطي اللقاء، وأبرزها ركلة الجزاء الذي تحصل عليها في الدقائق الأخيرة من المواجهة، إلا أن صلابة الدفاع وتألق حارس المرمى نور الدين بني عطية، منحا فريقه أثمن انتصار في الموسم الحالي.



اكتساح "وحداتي"

قدم الوحدات نفسه بصورة طيبة في مواجهته أمام سحاب واستطاع تسجيل أكبر فوز، من حيث الأهداف في الموسم الحالي، بتسجيله 6 أهداف وقبول مرماه هدفين، وهو الأمر الذي حدث مرة واحدة هذا الموسم بفوز الفيصلي على شباب العقبة بالجولة السادسة عشرة.



وتفوق الوحدات أداء ونتيجة على منافسه سحاب الذي ينافس على البقاء بدوري المحترفين، وسجل الفريق 5 أهداف في شوط واحد، وهو الأمر الذي لم يحصل هذا الموسم مع أي فريق آخر، لتكون أفضل "بروفة" للمدرب رأفت علي ولاعبيه، قبل خوض منافسات كأس الأردن بعد التوقف الدولي المقبل.



3 فرق في خطر

أصبحت بطاقة الهبوط الثانية في دوري المحترفين محصورة بين فرق مغير السرحان، سحاب والأهلي، فيما الجليل كان أول العائدين لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته بهدفين لهدف من السلط خارج دياره.



واستطاع الأهلي تسجيل فوز ثمين خارج دياره على الرمثا بفضل هداف الفريق خالد الدردور، فيما تلقى سحاب ومغير السرحان خسارتين ثقيلتين، جعلت أمورهما غير واضحة حتى الجولة الأخيرة.



شذرات وكواليس

- سجل المهاجم الشاب في صفوف الوحدات إبراهيم صبرة هدفين في مرمى سحاب بعد دخوله قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، المباراة ذاتها شهدت أيضا تسجيل هدفين من بديل سحاب محمد أبو عرقوب.

- نجح حارس مرمى الفيصلي نور بني عطية في التصدي لركلة جزاء، ليكون ثالث حارس يقوم بهذا الأمر خلال دوري المحترفين الحالي، بعد حارس مرمى السلط قتيبة دعسان "مرتان" وسيف أبو هزيم.

- شهدت الجولة حصول لاعب الجليل يوسف حسان على البطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم، إلى جانب حصول حارس مرمى سحاب وليد عصام عليها، كأول حارس مرمى يتعرض لها هذا الموسم، ليصل عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 23 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، عصام سميري "مرتان" وزيد جابر(السلط)، يزن الغرابة، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- بخسارته من الفيصلي، فقد الحسين إربد فرصة التتويج بلقب الدوري الذهبي إن تم الجولة المقبلة من دون أي خسارة، حيث لم يسبق لأي فريق محلي منذ تطبيق نظام الاحتراف وزيادة عدد الفريق إلى 12 هدفا أن حصل على البطولة بدون أي هزيمة.

- سجل لاعب الوحدات مهند أبو طه الهدف رقم 300 بدوري المحترفين للموسم الحالي، علما بأن مهاجم الحسين إربد حمزة الدردور سجل الهدف 200 في مرمى معان بالجولة الخامسة عشرة، واللاعب ذاته سجل الهدف 100 بمرمى الأهلي بالجولة السابعة.

فرحة لاعب الوحدات مهند أبو طه مع زملائه بتسجيله أحد الأهداف بمرمى سحاب - (تصوير: أمجد الطويل)



- تحول مدافع وقائد فريق سحاب حسام أبو سعدة لحارس مرمى في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه أمام الوحدات عقب تعرض الحارس وليد عصام للبطاقة الحمراء، واستنفاد الفريق عدد التبديلات، ليتلقى هدفين وينجح في التصدي لكرة خطيرة ببراعة، علما بأنها المرة الأولى تحصل خلال الموسم الحالي بتواجد لاعب بين الخشبات الثلاثة.

- تابع مباراة الحسين إربد والفيصلي 11 ألف مشجع، كأكثر مباراة يتواجد فيها جمهور في دوري المحترفين للموسم الحالي، حيث كانت الأعلى مواجهة الوحدات والفيصلي بالجولة الرابعة بحضور 10299 مشجعا، وأيضا مواجهة الفيصلي والوحدات بالجولة الخامسة عشرة بمتابعة اللقاء من قبل 10200 مشجع.

- للمرة الأولى التي تحضر جماهير فريق الحسين إربد بهذا العدد إلى المدرجات منذ سنوات طويلة، وهو ما يؤكد تطور النادي على مختلف الأصعدة.

- سجل الفيصلي أطول سلسلة انتصارات هذا الموسم بوصوله للفوز الحادي عشر على التوالي، الذي جاء على حساب الحسين إربد بالجولة الماضية، علما بأنه في الموسم الماضي كانت السلسلة الأطول من نصيب الحسين بسبعة انتصارات متتالية.

- سيضطر اتحاد الكرة إلى احضار "كأسين" في ملعبين مختلفين في الجولة المقبلة، نظرا لاحتمالية تتويج الحسين إربد أو الفيصلي بحسب نتيجتي المباراة، ليكون الموسم الثالث على التوالي الذي يتم الحسم فيه بالجولة الأخيرة، حيث توج الموسم الماضي 2022، الفيصلي باللقب بعد منافسته الوحدات والحسين حتى الجولة الأخيرة، وفوز الرمثا بلقب الموسم 2021، بعد منافسته الوحدات أيضا حتى الجولة الختامية.



- تنص تعليمات اتحاد الكرة في حال تساوي فريقين أو أكثر بعدد النقاط، باللجوء إلى فارق المواجهات المباشرة، الأمر الذي ينطبق على بطل الدوري في حال تعادل الحسين والفيصلي بعدد النقاط، فإن اللقب سيكون من نصيب الفيصلي بفوزه في مباراة وتعادله في أخرى، ومسألة الهبوط في حال تعادل مغير السرحان وسحاب بعدد النقاط، فإن الكفة تميل لسحاب، وفي حال تعادل فرق الأهلي ومغير السرحان وسحاب يتم اللجوء لفارق المواجهات بين الفرق الثلاثة ومن ثم فارق الأهداف.





عدد من جماهير فريق الحسين إربد على الدرجة الثانية في لقاء الفيصلي - (تصوير: أمجد الطويل)



صدارة الهدافين

واصل مهاجم الفيصلي رونالد وانجا صدارة الهدافين برصيد 12 هدفا، وفي المركز الثاني برصيد 9 أهداف كل من: محمود مرضي (الحسين)، رزق بني هاني (الفيصلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، وبرصيد 8 أهداف كل من: مهند أبو طه (الوحدات)، أحمد أبو كبير (سحاب)، وبرصيد 7 أهداف كل من: عبد العزيز نداي (الحسين) وعارف الحاج (الفيصلي).

وسجل 6 أهداف كل من: حمزة الدردور (الحسين)، مجد الزعبي (الرمثا)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، أحمد صبرة (شباب الأردن) وخالد الدردور (الأهلي)، وبرصيد 5 أهداف كل من: خالد زكريا (الفيصلي)، عدي القرا وعبد الله ذيب (السلط)، إبراهيم الرواد (معان) وأحمد العيساوي (سحاب).

وسجل 4 أهداف كل من: فيرناندو ناثان (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، حسين عبيدات (معان)، وفضل هيكل (شباب الأردن)، فيما سجل 3 أهداف كل من: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، بشار الذيابات، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، محمد أبو عرقوب (سحاب)، عبد الملك مفتاحي (معان)، محمد طه (شباب الأردن)، ومحمد مراعبة (الأهلي).

وسجل هدفين كل من منذر أبو عمارة، مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، أحمد أبو شعيرة، مهند خير الله، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، إبراهيم صبرة، محمود شوكت وفراس شلباية (الوحدات)، أحمد المغربي، هاشم الخادي والهادي سالم (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، عبد الرحمن مرعي (معان)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد السليم، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، محمود جمال، محمد غانم، محمد زريقات (السلط)، حمزة النعيم (شباب الأردن).

وأحرز هدفا واحدا كل من: مجدي عطار، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات وسعد الروسان (الحسين)، خالد الذيابات وعلي العزايزة (الرمثا)، براء مرعي، عبد الله عوض، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، نزار الرشدان ومحمد العكش (الفيصلي)، صالح راتب، فراس شلباية، دانيال عفانة، محمد موالي، محسن الربجة، شوقي القزعة، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات (الوحدات)، محمد الحسنات، أنس بدوي، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، محمد طنوس، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، أيسر صباح، قصي نمر، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، عدي رقيبات، دومي بني دومي، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، زيد أبو الريش، محمد الجوهري وسائد الخزاعلة (مغير السرحان)، أنس بني عودة، ماهر الشحري، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، عميد صوافطة، أحمد شمس الدين، أحمد العواودة، محمود موافي، خليل بني عطية، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، سيف سليمان، خالد أبو رياش وصلاح الدين فراش (شباب الأردن)، مقابل 9 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر "مرتين" وهدف من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب مغير السرحان كريم أبو سعيد وزميله زيد أبو الريش، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران "مرتين".



