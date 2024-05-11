الحسين يمضي بثقة.. استقالة جديدة للأجهزة الفنية.. ورقم سلبي لشباب الأردن

مهند جويلس

عمان - تقدم الحسين إربد بثقة نحو حسم لقب دوري المحترفين بنسخته الـ 76، بتسجيله انتصارا مقنعا، فيما واصل الفيصلي مطاردته بالطريقة ذاتها، علما بأن الفارق النقطي منذ جولات عدة ما يزال عند 5 نقاط، بانتظار مواجهة مرتقبة بينهما في الجولة قبل الأخيرة من زمن المسابقة، قد تكون هامشية في حال تعثر الفيصلي وحقق الحسين فوزا جديدا في الجولة المقبلة.

وشهدت الجولة التاسعة عشرة اكتساح السلط نظيره شباب العقبة (5-0)، وتغلب الأهلي على شباب الأردن (1-0)، وتفوق الحسين إربد على الجليل (3-0)، وتجاوز سحاب نظيره معان (2-1)، وتعادل الرمثا مع الوحدات (1-1)، وفوز الفيصلي على مغير السرحان (5-1).

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الجولة، والتي شهدت تسجيل 20 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 275 هدفا في 114 مباراة، بمعدل 2.4 في المباراة الواحدة.

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ملاحقة مستمرة

أقنع الحسين إربد جماهيره العريضة التي حضرت لمتابعة الفريق أمام الجليل، وسجل فوزا مهما بثلاثية جاءت عبر حمزة الدردور والبديلين منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي، ليبرهن المدرب جمال محمود أنه قادر برفقة كوكبة النجوم التي يمتلكها، على التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الفيصلي هو الآخر مضى بثقة واستعاد عافيته سريعا بعد الخروج المبكر من كأس الأردن، وسحق مضيفه مغير السرحان بخماسية في ليلة شهدت تألقا من ثنائي المقدمة رونالد وانجا وعارف الحاج، بتسجيل كل منهما هدفين، إلى جانب قدرتهما الكبيرة في إرباك دفاعات المنافس من أي كرة.

ولم يتغير الحال في المركزين الثالث والرابع بعد تعادل الوحدات مع الرمثا بهدف لمثله، حيث شهدت المباراة تسجيل أصحاب الأرض هدفا في الوقت القاتل عبر المهاجم السنغالي الهادي سالم، والذي غاب كثيرا عن التهديف بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة وسيم البزور به.







صراع شرس

تشهد المناطق المتأخرة في جدول ترتيب دوري المحترفين، صراعا شرسا على البقاء بين أندية الكبار لموسم جديد، بعد أن فاز سحاب والأهلي، وتقدما على سلم الترتيب، حيث تغلب الأهلي بهدف نظيف على شباب الأردن سجله الفلسطيني أنس بني عودة، فيما جاء هدفا سحاب بمرمى معان عبر محمد طنوس وأحمد العيساوي.

وكان فوز السلط على شباب العقبة بخماسية هو الأكبر هذه الجولة، حيث أمن من خلاله "الرهيب" البقاء لموسم آخر بين أندية الكبار بوصوله لـ 22 نقطة، علما بأن المدرب عمار الزريقي كانت له بصمة واضحة على تطور نتائج وأداء الفريق منذ تسلمه المهمة بمرحلة الإياب.

شذرات وكواليس

- واصل المهاجم الكاميروني في صفوف الفيصلي رونالد وانجا هوايته التهديفية بتسجيله هدفين في مرمى مغير السرحان، علما بأنه وصل للهدف 11 وفي صدارة الهدافين، رغم انضمامه للفريق في مرحلة الإياب، وخوضه 6 مباريات بصفة أساسية، وشارك في مباراتين كبديل أمام السلط والوحدات.

- شهدت الجولة التاسعة عشرة تقديم المدرب محمود الحديد استقالته من فريق شباب الأردن لسوء النتائج، ليتولى المدرب رائد عساف المهمة بدلا منه بقرار من الإدارة، ليصل عدد المدربين الذين حضروا في الموسم الحالي إلى 28 مدربا.

- تعد الجولة 19 الأكثر تسجيلا للأهداف إلى جانب الجولة السادسة بواقع 20 هدفا، فيما كانت الجولة الثالثة عشرة الأقل تهديفا بتسجيل 9 أهداف فقط.

- شهدت مواجهة الحسين إربد والجليل أعلى معدل حضور جماهيري في الجولة بمتابعة اللقاء من قبل 4803 مشجعين، علما بأن إدارة النادي خصصت 4 آلاف تذكرة مجانية للجماهير.

- وصل الفيصلي للهدف رقم 52 بدوري المحترفين للموسم الحالي بعد مرور 19 جولة، ليكون أعلى معدل تهديفي لفريق في موسم واحد منذ بدء تطبيق نظام "المحترفين".

- تابع الكادر التدريبي للمنتخب الوطني مواجهة الفيصلي ومغير السرحان من المنصة الرئيسية لستاد عمان، في ظل عدم قدوم المدير الفني الحسين عموتة من المغرب.

- تحصل لاعب الأهلي يزن الغرابلة على البطاقة الحمراء، ليصل عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 20 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- شهدت الجولة إهدار ركلتي جزاء من قبل لاعب سحاب أحمد أبو كبير خلال مواجهة معان، الأولى سددها فوق المرمى، والثانية تصدى لها حارس مرمى معان سيف أبو هزيم، ليكون الأخير ثاني حارس بدوري المحترفين يتصدى لركلة جزاء بعد أن أوقف حارس مرمى السلط قتيبة دعسان ركلتين من قبل أمام الفيصلي ذهابا وإيابا.

- خسر فريق شباب الأردن المباراة السادسة على التوالي كأطول سلسلة هزائم لفريق واحد بالموسم الحالي ببطولة الدوري، كما واصل أرقامه السلبية، حيث أنه الفريق الأكثر خسارة بالموسم الحالي بواقع 13 مباراة.

- تضامن لاعب الحسين إربد منذر أبو عمارة مع أهالي قطاع غزة بعد تسجيله هدفا في مرمى الجليل، من خلال القيام بحركة مشابهة لأحد الأطفال الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة جراء العدوان الصهيوني على القطاع.

- قامت جماهير الفيصلي بمناداة لاعبي مغير السرحان بعد نهاية المباراة، وألقت التحية لهم رغم الخسارة بخماسية، كما رحبت بهم في مدينة الزرقاء يوم الثلاثاء المقبل، أملا بإيقاف المتصدر الحسين إربد في الجولة المقبلة بالمباراة المنتظرة بينهما.

صدارة الهدافين

انفرد مهاجم الفيصلي رونالد وانجا بصدارة الهدافين بعد وصوله للهدف رقم 11 بتسجيله ثنائية في المباراة الأخيرة، ويأتي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف كل من محمود مرضي (الحسين)، رزق بني هاني (الفيصلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، وبرصيد 8 أهداف كل من أحمد أبو كبير (سحاب)، وبرصيد 7 أهداف كل من عارف الحاج (الفيصلي)، مهند أبو طه (الوحدات)، وبرصيد 6 أهداف كل من حمزة الدردور (الحسين)، مجد الزعبي (الرمثا)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، فيما سجل 5 أهداف كل من عبد العزيز نداي (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 4 أهداف كل من فيرناندو ناثان (الحسين)، حسين عبيدات وإبراهيم الرواد (معان)، وعدي القرا (السلط)

وسجل 3 أهداف كل من عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، عبد الملك مفتاحي (معان)، وأحمد العيساوي (سحاب).

وسجل هدفين كل من منذر أبو عمارة، مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، الهادي سالم وبشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، محمد مراعبة ويزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد السليم، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، محمد غانم، محمد زريقات (السلط).

وأحرز هدفا واحدا كل من مجدي عطار، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات وسعد الروسان (الحسين)، خالد الذيابات، علي العزايزة، أحمد المغربي وهاشم الخالدي (الرمثا)، عبد الله عوض، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، فراس شلباية، دانيال عفانة، محمد موالي، محسن الربجة، شوقي القزعة، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات (الوحدات)، محمد الحسنات، أنس بدوي، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، محمد طنوس، محمد أبو عرقوب، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، أيسر صباح، قصي نمر، عبد الرحمن مرعي، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، زيد أبو الريش، محمد الجوهري وسائد الخزاعلة (مغير السرحان)، أنس بني عودة، ماهر الشحري، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، أحمد العواودة، محمود موافي، خليل بني عطية، محمود جمال، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 9 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر (مرتين)، وهدف من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب مغير السرحان كريم أبو سعيد وزميله زيد أبو الريش، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران "مرتين".

مباريات الجولة العشرين

الثلاثاء: الجليل × شباب الأردن 18:00 (ستاد الحسن)

مغير السرحان × الحسين إربد 18:00 (ستاد الأمير محمد)

شباب العقبة × الرمثا 20:45 (ملعب العقبة)

الأربعاء: الأهلي × السلط 18:00 (ملعب البتراء)

سحاب × الفيصلي 18:00 (ستاد عمان)

معان × الوحدات 20:45 (ستاد الأمير محمد)



