الحسين يواصل الانتصارات.. هدف أوليفيرا الأجمل .. والزعبي يقترب من معادلة رقم العمايرة

مهند جويلس

عمان- واصل فريق الحسين إربد عزف نغمة الانتصارات وتسجيل الفوز الثامن على التوالي في دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، ليقترب من إنهاء مرحلة الذهاب بسجل مميز على جميع الأصعدة، باعتباره الأقوى هجوما ودفاعا أيضا.

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة عن فوز الحسين إربد على مغير السرحان (2-0)، وتفوق الوحدات على معان (1-0)، وتعادل شباب الأردن مع الجليل (2-2)، وتعادل الفيصلي وسحاب (1-1)، وتغلب الأهلي على السلط (1-0)، وتجاوز الرمثا نظيره شباب العقبة (2-0).

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة التاسعة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 12 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 121 هدفا في 50 مباراة، بمعدل 2.24 هدف في المباراة الواحدة.

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ثبات في القمة

بقي فريق الحسين إربد متربعا على قمة الدوري مسجلا انتصارا جديدا، رغم غياب مدربه البرتغالي جواو موتة عن الفريق بداعي تواجده في البرازيل للمشاركة في دورة تدريبية.

الجميل في فوز الحسين الصعب، أنه جاء بأقدام محترفيه فرناندو ناثان وعبد العزيز نداي، ما يؤكد القيمة الفنية المضافة لدى اللاعبين الأجانب بعكس غالبية الفرق التي لم تستفد كثيرا من المحترفين الأجانب.

وحقق الوحدات فوزا صعبا على معان بهدف مهاجمه العاجي سيدريك هنري، مع عدم وصوله لمرحلة الإقناع قبل استكمال مشواره الآسيوي اليوم أمام الكويت الكويتي.

الفيصلي بقي ثالث الترتيب رغم تعثره أمام سحاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مباراة مثيرة شهدت فرصا عديدة لـ"الأزرق" الذي عانده الحظ من جهة، وقابله تألق الحارس وليد عصام في الذود عن مرماه من جهة أخرى.

واستعاد الرمثا مكانه في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه شباب العقبة، الذي لعب منقوصا للعدد من منتصف الشوط الأول بسبب طرد لاعبه يزن شوكت، مع استمرار تألق "غزلان الشمال" في قيادة الفريق للنتائج الإيجابية رغم الظروف الصعبة.

وسجل الأهلي فوزا مستحقا خارج الديار على السلط بهدف مهاجمه خالد الدردور من ركلة ثابتة، ليحقق الفوز الثاني له في البطولة، ويبتعد عن المركز الأخير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وشهدت المباراة المثيرة بين شباب الأردن والجليل والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، تألق النجم الواعد في صفوف "أسود غمدان" أحمد صبرة، بتسجيله هدفين مميزين، ومحاولته تسجيل "الهاتريك" بأكثر من مناسبة من دون أن ينجح بذلك.

شذرات وكواليس

- ارتفاع عدد البطاقات الحمراء في الجولة الحالية إلى 11 بطاقة، بعد حصول لاعب الرمثا محمد وائل الزعبي، ولاعب شباب العقبة يزن شوكت على بطاقة لكل منهما، فيما حصل بأوقات سابقة عليها كل من: محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- يقترب حارس مرمى فريق الحسين إربد عبد الله الزعبي، من معادلة رقم حارس مرمى فريق الفيصلي سابقا لؤي العمايرة، من خلال المحافظة على شباكه بعدم تلقيه أي هدف خلال 8 مباريات بدوري المحترفين الحالي، حيث إن العمايرة سجل أطول سلسلة "كلين شيت" بتاريخ الدوري في القرن الحالي بواقع 9 مباريات من دون تلقيه أي هدف.





- سجل الحسين إربد فوزه الثاني عشر على التوالي ببطولة الدوري منذ الموسم الماضي، حيث إن الجولات الأربع الأخيرة في الموسم الماضي، حقق فيها الفوز، مقابل فوزه في أول 8 مباريات له هذا الموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مباراة مؤجلة له أمام الوحدات.

- أحرز المهاجم الغاني لفريق الجليل صامويل أوليفيرا أجمل أهداف البطولة في مرمى شباب الأردن، بعد أن استغل خطأ الحارس أحمد جعيدي، واستلم الكرة من منتصف الملعب، وسددها ملتفة هابطة في المرمى هدف اعتبرته الجماهير، الأجمل في الدوري حتى الآن.

- استمر الحضور الجماهيري المتواضع بدوري المحترفين مع حصول زيادة بسيطة مقارنة بالجولات الماضية، حيث تابع المباريات الست 1449 مشجعا، وكانت موقعة الفيصلي وسحاب الأكثر متابعة بواقع 659 مشجعا.

- سجل فريقا الفيصلي وشباب الأردن نتيجة التعادل للمرة الأولى خلال الجولة الحالية، ليبقى الحسين إربد الفريق الوحيد الذي لم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.

- تدخل الحكم الرابع في مواجهة الرمثا وشباب العقبة موسى اللحام، وطلب من حكم الساحة محمد عرفة تغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء بوجه لاعب العقبة يزن شوكت، وهو ما حصل لاحقا بسبب قرب الحكم الرابع من حالة "الاحتكاك الخشن"، في مشهد قل حدوثه بالملاعب المحلية بتغيير لون البطاقة رغم عدم وجود تقنية الفيديو.

- قام لاعبو الفيصلي برفع لافتة دعم لزميلهم أمين الشناينة قبل انطلاق مواجهة سحاب، بعد إصابته الخطيرة في مباراة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

- شهدت نهاية مباراة الفيصلي وسحاب غضب جماهير الفيصلي على اللاعبين، نتيجة فقدان نقطتين مهمتين في سباقه على لقب الدوري، فيما اعترضت الجماهير أيضا على القرارات التحكيمية التي اعتبرتها ظالمة بحق فريقها الذي كان يستحق ركلة جزاء، وإلغاء هدف شرعي من وجهة نظرها.

- تابع المدير الإداري لفريق الحسين أسامة طلال ومساعد المدرب البرتغالي ماركو أنطونيو، لقاء الفيصلي وسحاب من المدرجات، لرصد منافسهم المقبل في البطولة فريق الفيصلي، في قمة الجولة العاشرة.

صدارة الهدافين

تشارك لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب سحاب أحمد أبو كبير، صدارة الهدافين مع نهاية الجولة التاسعة برصيد 5 أهداف لكل منهما، تشارك 4 لاعبين وصافة الهدافين برصيد 4 أهداف، وهم: إبراهيم الرواد (معان)، محمود مرضي (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل لاعب واحد 3 أهداف وهو حمزة الدردور (الحسين)، وسجل أكثر من لاعب هدفين وهم: مصعب اللحام، فرناندو ناثان وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، مهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة ورزق بني هاني (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، أحمد صبرة وفضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، غيث المدادحة (شباب العقبة)، عبد الملك مفتاحي (معان).

وسجل هدفا واحدا كل من: عبد العزيز نداي، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، و5 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، ولاعب الأهلي علي حجبي وآخر من زميله يزن الغرابلة.

مباريات الجولة العاشرة

الأربعاء: مغير السرحان × شباب الأردن 16:00 (ستاد الأمير محمد).

الخميس: معان × شباب العقبة 16:00 (ستاد الأمير محمد).

الفيصلي × الحسين إربد 18:30 (ستاد عمان).

الجمعة: الجليل × السلط 16:00 (ستاد الحسن).

سحاب × الوحدات 18:30 (ستاد عمان).

السبت: الأهلي × الرمثا 16:00 (ستاد البترا).



