الحكم الزواهرة يقود قمة الفيصلي والحسين إربد

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أعلن اتحاد كرة القدم عن الطواقم التحكيمية، التي ستتولى إدارة مباريات الجولة العاشرة من دوري أندية دوري المحترفين؛ حيث أسندت اللجنة إلى الحكم الدولي مراد الزواهرة إدارة قمة لقاءات الجولة، التي تجمع بين فريقي الفيصلي والحسين إربد، إلى جانب الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، ومحمد مفيد رابعا، وعمرو عجاج حكما إضافيا.ويتولى إدارة مباراة مغير السرحان وشباب الأردن الحكام؛ محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.ويقود مباراة معان وشباب العقبة الحكام؛ أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدون محمود ظاهر، قصي الشمايلة، وإبراهيم سمارة رابعا، بينما يقود مباراة الجليل والسلط الحكم محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.ويتولى إدارة مباراة سحاب والوحدات الحكام؛ أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدون عمرو عجاج، إسلام العبادي، ومحمود السوالمة رابعا.يقود مباراة الأهلي والرمثا الحكام؛ أحمد فيصل للساحة، والحكام المساعدون قيس خميس، أحمد الحتو، وبكر هباهبة رابعا.