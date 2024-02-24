السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكم بالسجن على لاعب المغرب بعد كسره جمجمة سائق

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إلياس شاعر رقم "13"

حكم القضاء البلجيكي، يوم السبت، على الدولي المغربي إلياس شاعر، لاعب كوينز بارك رينجرز، بالسجن لمدة عام بسبب كسر جمجمة سائق شاحنة بحجر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، دين لاعب الفريق الاسكتلندي بالاعتداء الذي ارتكبه قبل 4 سنوات، حيث وقعت الأحداث في فرنسا، وشارك بعدها مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، التي حقق فيها "أسود الأطلس" المركز الرابع.

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وتعود القصة، عندما قرر لاعب خط الوسط البالغ من العمر "26 عاما" الاستمتاع بعطلته في بازيل بفرنسا، لعيش تجربة التجديف مع شقيقه ومجموعة من الأصدقاء، وأضافت "ماركا": بدأت الحادثة عندما أرادت امرأة أن تصعد أولا إلى الحافلة التي ستنقلهم إلى المكان الذي استمتعوا فيه برحلة قوارب "الكاياك"، لتندلع مشاجرة أدت إلى شجار انضم إليه أشخاص آخرون كانوا ينتظرون بصبر في الطابور، وكان من بينهم الضحية، تزايد التوتر، ليلتقط إلياس شاعر حجرا ويضرب به سائق الشاحنة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب المغربي ضرب سائق الشاحنة بحجر على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر خطير في الجمجمة يبلغ حجمه 2 سم، وقال المدعي العام أنتويرب البلجيكية في جلسة استماع عقدت في يناير أن السائق تم نقله إلى مستشفى ريمس في حالة حرجة.

وزاد التقرير: لم تنتهِ القصة عند هذا الحدث، كان على الضحية أن يتعافى لفترة طويلة في مستشفى بلجيكي، ولم يتمكن لفترة طويلة من القيام بعمله كسائق شاحنة، ووصف المدعي العام الضربة بالمميتة تقريبا وما زال يشعر بآثارها.

ويملك إلياس 13 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وتواجد في الدكة بالمونديال الأخير، قبل أن يشارك لمدة 45 دقيقة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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