الحلواني وأبو الرب يلتحقان بمعسكر منتخب التايكواندو في جدة

أيمن وجيه الخطيب

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التحق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني وراما أبو الرب بمعسكر المنتخب في مدينة جدة السعودية، بعد اختتام مشاركتهما في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي أقيمت في إيران والتي حقق فيها المنتخب المركز الثالث للرجال في الترتيب العام للبطولة، بعد أن فاز زيد الحلواني بالميدالية الذهبية في حين، نالت راما أبو الرب الميدالية البرونزية.ويضم المنتخب الوطني المشارك في معسكر جدة كلا من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، المدرب يزن الصادق، المعالجة لانا جوردان، اختصاصي التدليك محمد شكله واللاعب زيد مصطفى.وتنتظر المنتخب الوطني بعد التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشاركات مهمة كبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان(أبريل)، وبطولة آيا التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبلين.وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "إن المعسكر التدريبي يشارك فيه أيضا منتخبات السعودية وتونس وأوزبكستان، مؤكدا على العلاقات المتينة مع الاتحاد السعودي للتايكواندو والتي تقود إلى تبادل إقامة المعسكرات بين البلدين". وأضاف، اهتمامنا الآن موجه نحو لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب في المعسكر التدريبي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما سنقوم بإعداد اللاعبة من خلال معسكر تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات الآسيوية التي ستقام في البلد نفسه الشهر المقبل، وينتظرها للتأهل إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في التصفيات.وأشار العساف: "اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت على إشادة كبيرة من الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي، وسنوفر بعد التصفيات الآسيوية للمنتخب الوطني مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة تساهم برفع رصيد اللاعبين من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين.من جهة أخرى، تنطلق يوم الجمعة المقبل، تصفية المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتايكواندو وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وتقام منافساتها في صالة الأمير فيصل في القويسمة.