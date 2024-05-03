الحلواني يرسم طريق صدارة التايكواندو العالمية بريشته الخاصة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يواصل لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو تحقيق الإنجازات على الساحة العالمية، في وقت تأهل فيه 4 لاعبين أردنيين إلى منافسات اللعبة في أولمبياد باريس 2024، تمكن لاعب آخر من رسم طريق التألق دوليا بطريقته الخاصة.وتصدر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني، التصنيف العالمي لوزن تحت 63 كغم، والذي صدر أول من أمس، برصيد ‏‎254.35‎‏ نقطة، ‏وهي ثاني مرة يتصدر فيها الحلواني الترتيب، بعد الأولى في العام 2022.وتقدم الحلواني مركزا واحدا في وزن تحت 68 كغم، بالتصنيف الأولمبي، ليصبح في المركز السابع برصيد ‏‎339.29‎‏ ‏نقطة. ‏وخلال العام الحالي، نال الحلواني الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين) في إيران، كما أحرز ‏الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين)، ونال الميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس عن قارة آوروبا ‏‏(عيار نجمتين) في إستونيا، ، والميدالية الفضية في بطولة صربيا الدولية (عيار نجمتين). ‏وفاز الحلواني العام الماضي بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس عن منقطة آسيا (عيار نجمتين) في الأردن، ونال الميدالية الذهبية في ‏بطولة قطر الدولية (عيار نجمة)، والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية (عيار 4 نجمات) في الصين، والميدالية ‏الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمة)، والميدالية الذهبية في بطولة الحسن الدولية (عبر نجمة)، والميدالية الذهبية في ‏البطولة العربية بالفجيرة، ونال الميدالية الفضية في جائزة فرنسا الكبرى.أما في العام 2022، فطوق الحلواني عنقه بالميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عبار نجمتين)، والميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس الرابعة ‏عن منطقة آسيا (عيار نجمتين) في إيران، والميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة التاسعة (عيار نجمتين)، والميدالية الذهبية في البطولة ‏العربية (عيار نجمتين) في الفجيرة، ونال الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية الـ 11 (عيار نجمتين) في ‏إيران. ‏من ناحية ثانية، تقدم اللاعب زيد مصطفى مركزا واحدا في وزن تحت 68 كغم، ‏ليصبح بالمركز الرابع ‏في التصنيف الأولمبي برصيد ‏‎387.31‎‏ ‏نقطة، وتقدم للمركز الثالث بالتصنيف العالمي ‏برصيد ‏‎379.03‎‏ نقطة. ‏وبقي صالح الشرباتي، بالمركز الخامس ‏في وزن تحت 80 كغم بالتصنيف الأولمبي، برصيد 380.30 نقطة، بعد حصوله على 20 نقطة، والميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة أوروبا (عيار نجمتين) التي أقيمت ‏مؤخرا في استوانيا، كما بقي بالمركز الخامس ‏في التصنيف العالمي برصيد 383 نقطة.‏وظلت اللاعبة جوليانا الصادق في المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 67 كغم برصيد 432.63 نقطة، وبقيت بالمركز ‏الثاني في ‏التصنيف العالمي برصيد نقطة 441.33 نقطة،‎,من ناحيتها، تراجعت اللاعبة راما أبو الرب مركزا واحدا لتصبح في المركز ‏السادس في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي، ورفعت ‏رصيدها بعد نيلها الميدالية البرونزية في بطولة صربيا (عيار نجمتين) 142.74‎‏ ‏نقطة، وبقيت في المركز الحادي والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 ‏كغم، برصيد 189.19 نقطة.‏وتراجع اللاعب فهد عمار مركزا واحدا ليصبح في المركز الثالث عشر ‏بالتصنيف العالمي في وزن تحت 87 كغم برصيد 117.63 ‏نقطة، ‏وتقدم مركزا واحدا ليصبح بالمركز السابع والعشرين في وزن فوق ‏‏80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 135.24 نقطة.‏وبقي اللاعب أنس الصادق في المركز ‏السابع والعشرين بالتصنيف العالمي لوزن فوق 87 كغم برصيد 94.53 نقطة، ‏واللاعب ‏محمود الطرايرة في المركز التاسع والعشرين ‏بالتصنيف العالمي لوزن تحت 58 كغم برصيد 87.78 نقطة.‏