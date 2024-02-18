الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحلواني ينال ذهبية في كأس الرئيس للتايكواندو

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لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني على منصة التتويج أمس -(من المصدر)
عمان- فاز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم يوم أمس، في ختام بطولة كأس الرئيس للتايكواندو (عيار نجمتين) التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.اضافة اعلان
وفاز الحلواني في 4 مباريات خلال المنافسات، وتغلب في النهائي على لاعب إيراني لينال المركز الأول.
وخرج من البطولة لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، بسبب خطأ تحكيمي جعله يخسر 3 نقاط أمام لاعب من إيران، ورغم اعتذار المنظمين عن هذا الخطأ إلا أن الحكم لم يغير نتيجة المباراة لصالح فهد. 
وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، قد حققت أول من أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم. 
ويرافق ‏‏لاعبو المنتخب الوطني في إيران المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي المرايات.
ََمن جهة أخرى، يتوجه وفد المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم الى مدينة جدة السعودية، لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام، حيث يضم الوفد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجة لانا جوردان وأخصائي التدليك محمد شكلة، ويلتحق غدا بالوفد من إيران اللاعبان زيد الحلواني وراما أبو الرب.
على صعيد متصل، اختتمت أمس دورة المدربين (مستجدون وإنعاش)، والتي أقامها اتحاد التايكواندو ابتداء من أول أيام الشهر الحالي، وتوزيع الشهادات على المشاركين في نهاية الدورة.
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