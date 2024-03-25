الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحمارشة: على الأندية تحمل مسؤولياتها.. ولاعب السلة الأردني يحظى بتقدير عربي

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لاعب فريق الكهرباء أحمد الحمارشة يحاول المرور بالكرة أمام رقابة أحد لاعبي فريق دجلة الجامعة - (من المصدر)
عمان – يرى لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحمارشة، أن خوض اللاعبين الأردنيين تجارب احترافية في الدوريات العربية والخارجية، يوفر فرصة احتكاك حقيقية لهم من أجل صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم والحفاظ على مستواهم، في ظل التداعيات التي أصابت منظومة اللعبة من قرار تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة المحلية للموسم الحالي 2023-2024.اضافة اعلان
ويحترف أحمد الحمارشة في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة خلال الموسم الحالي مع فريق الكهرباء، فيما ينشط لاعب الجناح أمين أبو حواس مع الحشد الشعبي ولاعب الارتكاز محمد شاهر مع الكرخ ولاعب الجناح أشرف الهندي مع نفط الشمال، كما يحترف هاشم عباس مع الوكرة القطري وأحمد الدويري مع شاجداش بودروم سبور التركي ورونديه جيفرسون مع فريق ميتس غوايانابو البورتوريكي.
ويقول الحمارشة في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لقد حظيت بتجربة جيدة ومهمة في دوري السلة العراقي، حيث الاستمرارية في اللعب وعدم الانقطاع عن ممارسة كرة السلة، كما أن وجود لاعب عربي وأجنبيين في كل فريق، يساهم برفع المستوى العام للبطولة ويعزز من خبرات اللاعبين"، مشددا على أن البقاء في أجواء اللعب أمر ضروري للاعبين وله انعكاساته المهمة.
وأضاف: "يحظى اللاعب الأردني باحترام كبير في دوريات الدول المجاورة، والنتائج المتحققة للمنتخب الوطني ترفع من قيمة اللاعب المحلي لدينا وتحفز الأندية في الدول المجاورة على استقطابه بصفته لاعبا عربيا وفقا للقوانين الخاصة ببطولاتهم"، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه للمستوى التنافسي الذي تشهده مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.
وحول قرار تجميد بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي بإجماع الأندية كافة، قال الحمارشة: "نعاني محليا من نقص عدد المباريات وضعف فرص الاحتكاك، وتجميد الدوري المحلي الممتاز ساهم في اتساع هذه المشكلة، لذلك أعتقد أنه من المهم إيجاد بطولة بصفة تنشيطية أو غير ذلك على صعيد الرجال، حتى تساهم في إنعاش اللاعبين وإكسابهم فرصة الاحتكاك".
وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أجرت توزيعا مبدئيا لقوائم اللاعبين على الفرق المقرر مشاركتها في بطولة الرجال "التنشيطية"، المزمع انطلاقتها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، وتستمر حتى تموز (يوليو) المقبل بمشاركة 7 فرق، منها 5 فرق من العاصمة عمان وفريقان من إربد، إلى جانب إشراك المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة.
ويؤكد الحمارشة، أن الأندية تشكل حجر الأساس في بطولة الدوري الممتاز، متمنيا على إدارات الأندية المسارعة في تأمين رعاة لها بعيدا عن استمرار اعتمادها على الدعم الممنوح من قبل وزارة الشباب واتحاد كرة السلة ببناء طموحاتها في المنافسة خلال العام.
وتابع: "هناك أندية عريقة في لعبة كرة السلة الأردنية، ويجب أن تستثمر ارتباطاتها مع شركات القطاع الخاص لتأمين الرعاة وتحقيق استدامة مالية لها، كما أن كرة السلة مهنة العديد من اللاعبين المحليين، ومن الضروري أن يكون هناك دخلا جيدا، بعيدا عن اكتفاء الأندية المحلية بمشاركة معاناتها المالية مع اللاعبين، في مشهد متكرر عند التفاوض".    
وتمثل خطوة إعادة أندية الشركات إلى بطولة الدوري الممتاز حلا مثاليا بالنسبة للحمارشة، بقوله: "وجود الأندية المحلية وأندية الشركات معا في مسابقة محلية، يرفع قيمة الدوري ويكسب اللاعبين فرصة احتكاك جيدة، خصوصا إذا ما تم السماح بتواجد محترفين أجنبيين، هذه خطوة من شأنها إعادة بريق مسابقة الدوري المحلي، وستترك انعكاسات إيجابية في تطوير أداء اللاعبين". 
ويحرص الحمارشة على تأدية طقوسه الخاصة في شهر رمضان المبارك بعيدا عن عائلته، والتي تتنوع بين التدريب واللعب وقراءة القرآن والعبادة، مشيرا في هذا الصدد: "أمتلك طقوسا خاصة، تبدأ بالعبادة وقراءة القرآن حتى ساعات الفجر الأولى، إلى جانب خوض التدريبات والمباريات".
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