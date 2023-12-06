الحمود.. الأردني الوحيد المتوج بجوائز رياضة السيارات العالمية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يعد الملاح عطا الحمود الأردني الوحيد الذي سيتوج بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للعام الحالي، الذي سيقام غد وبعد غد في العاصمة الأذرية باكو.ويعتبر هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة للملاح الحمود، والذي نال هذا اللقب لأول مرة في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.واستطاع الحمود الذي لعب دور الملاح للسائق العماني عبد الله الرواحي، أن يضغط على أقوى منافسيه ماثيو باوميل ملاح البطل القطري ناصر العطية، ليتقاسم معه للمرة الأولى في تاريخ بطولة الشرق الأوسط لقب الملاحين، حيث حصل الحمود على 30 نقطة في رالي عُمان، و30 نقطة في رالي الأردن، ودخل التاريخ بعد فوزه بلقب رالي الأردن، وبات أول أردني يفوز برالي بلاده منذ فوز أمجد فرح وخالد زكريا في العام 2004، و30 نقطة في رالي قبرص.ويضاف الإنجاز التاريخي للملاح الحمود إلى الرصيد الزاخر بالنجاحات والإنجازات له، حيث استطاع أن يشكل أنموذجا مثاليا ملهما للشباب بفضل إرادته الصلبة وعزيمته القوية التي أهلته إلى تحقيق تلك النتيجة المشرفة، والتي تتوج ما قام به من جهد وعطاء وتركيز عال قبل وأثناء مشاركته في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ليعتلي منصة التتويج بكل جدارة واقتدار.وأعرب الملاح الأردني عطا الحمود، الذي توجه أمس إلى إذربيجان ليتسلم جائزة بطل الشرق الأوسط للراليات للملاحين، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى في مسيرته العام ‏الحالي، مؤكدا أن ما ‏حققه هو إنجاز تاريخي، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة من قبل أبطال الراليات الإقليمية.‏وقال الحمود لـ”الغد”: “أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون أول أردني يتوج بجوائز الاتحاد الدولي للعام الحالي، أود توجيه رسالة مهمة هنا للسائقين الواعدين والناشئين الذين يشقون طريقهم في رياضة السيارات، عليهم خوض التجارب كافة، والاحتراف بشكل سليم، كي يتمكنوا من وضع خطواتهم الأولى على عتبة السباقات الإقليمية”.وأضاف: “أصبح السائق والملاح الأردني يشكلان قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يجب أن يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، وبعد هذه السنوات الطويلة، ما أزال أتعلم وأكتسب خبرات في المحيط الواسع لرياضة السيارات، وتسلحت بالعزيمة والقوة من أجل توسيع آفاقي والبحث عن بدائل ‏تمكنني من ‏تحقيق مزيد من الإنجازات في عالم الراليات، وحققت إلى جانب العُماني عبد الله الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فزنا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نلت العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشاركنا في راليات جدة والقصيم وعسير، وهو إنجاز كبير، وكانت ‏‏التجربة فريدة من نوعها في الراليات، كما شاركنا في رالي حائل الدولي العام الحالي، وفي الراليات المحلية حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونلت لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في النسخة التجريبية”. ‏