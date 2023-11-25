الحمود: الاحتراف السليم يضع السائقين على عتبة السباقات الإقليمية

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان- أعرب الملاح الأردني عطا الحمود، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى في مسيرته العام ‏الحالي، مؤكدا أن ما ‏حققه هو إنجاز تاريخي، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة من قبل أبطال الراليات الإقليمية.‏وشارك الحمود كملاح إلى جانب أبطال مختلفين أصحاب تاريخ عريق في في الراليات، حيث لعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي الذي نال لقب بطولة الشرق الأوسط ‏‏للسائقين، مناصفة مع السائق القطري ناصر العطية.‏وقال الحمود لـ"الغد": "أود توجيه رسالة مهمة للسائقين الواعدين أو الناشئين الذين يشقون طريقهم في رياضة السيارات.. عليهم خوض التجارب كافة، والاحتراف بشكل سليم، كي يتمكنوا من وضع خطواتهم الأولى على عتبة السباقات الإقليمية".وأضاف: "كما ‏‏يعرف الجميع، فإن المتسابقين الأردنيين، أصبحوا يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يجب أن يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعلم في كل دقيقة. بعد هذه السنوات الطويلة، ما زلت أتعلم وأكتسب خبرات في المحيط الواسع لرياضة السيارات".‏‏وتابع الحمود: "خضت تجارب عديدة في بطولة العالم للدراجات النارية الصحراوية، وشاركت في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، وأمارس رياضة الدراجات الهوائية للحفاظ على لياقتي البدنية، وبسبب سمعتي الطيبة، يقع اختياري للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب، أنا هنا ألعب دورا مهما من خلال مشاركاتي الخارجية، للحفاظ على التواجد الأردني على منصة الأبطال".‏‏واستعرض الحمود أهم نتائجه، قائلا: "تسلحت بالعزيمة والقوة من أجل توسيع آفاقي والبحث عن بدائل ‏تمكنني من ‏تحقيق مزيد من الإنجازات في عالم الراليات، وحققت إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فزنا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نلت العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشاركنا في راليات جدة والقصيم وعسير، وهو إنجاز كبير، وكانت ‏‏التجربة فريدة من نوعها في الراليات، كما شاركنا في رالي حائل الدولي العام الحالي".‏وأردف: "في الراليات المحلية، حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونلت لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في النسخة التجريبية". ‏