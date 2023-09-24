الأحد 24 أيلول 2023
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الحمود يتصدر الترتيب العام لبطولة الشرق للراليات للملاحين

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الحمود والرواحي على متن سيارة شكودا في رالي لبنان مؤخرا - ( من المصدر)
عمان- تصدر الأردني الملاح عطا الحمود الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للملاحين بعد الجولة الرابعة من البطولة برصيد 84 نقطة (رالي عُمان 20 نقطة، رالي الأردن 30 نقطة، رالي لبنان 24 نقطة)، وفقا لموقع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ويلعب الحمود دور الملاح للعُماني عبد الله الرواحي الذي يتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 84 نقطة.اضافة اعلان
 وحل الملاح الأردني سامر عيسى في المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 57 نقطة، وجاء بالمركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 35 نقطة، وحل الملاح الأردني يوسف جمعة في المركز السابع  في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 37 نقطة، وفي المركز الرابع عشر في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 20 نقطة، وجاءت الملاحة الأردنية نانسي المجالي بالمركز الثامن في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 24 نقطة، وفي المركز السابع عشر في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 17 نقطة، وحل الملاح الأردني عماد جمعة في المركز العاشر في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 19 نقطة، وفي المركز العشرين في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 13 نقطة، وجاء الملاح زيد وليد أبو زيد في المركز الحادي عشر في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 17 نقطة وفي المركز العشرين في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 13 نقطة.
وفي بطولة الشرق الأوسط للسائقين "مرك 2" جاء السائق شادي شعبان في المركز الثالث برصيد 57 نقطة،  وفي المركز السابع  بالترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 35 نقطة، وحل شاكر جويحان في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وفي المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 36 نقطة، وحل السائق إيهاب الشرفا في المركز السادس في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 36 نقطة، وفي المركز الثالث عشر في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 20 نقطة، وجاء السائق بدر الفايز في المركز التاسع في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 19 نقطة، وفي المركز التاسع عشر في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 13 نقطة، وجاء السائق مصطفى عطاري في المركز العاشر في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 17 نقطة، وفي المركز التاسع عشر في الترتيب العام  لبطولة الشرق الأوسط برصيد 13 نقطة، وحل السائق سامي فليفل في المركز الحادي عشر في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" برصيد 13 نقطة وفي المركز الواحد والعشرين برصيد 9 نقاط.
وتجدر الإشارة إلى أن رالي الكويت قد تم شطبه والذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني (نوفبمر) من روزنامة الشرق الأوسط والذي كان يشكل الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، ووفقا لذلك يصبح رالي قبرص الجولة الأخيرة من البطولة.
على صعيد آخر احتفلت الأردنية لرياضة السيارات يوم أمس بالمتطوعين الأردنيين تزامنا مع الاحتقال بيوم متطوعي السيارات العالمي.
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