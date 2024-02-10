الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحمود يدخل تجربة جديدة على مسار "ثلجي" للراليات

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الملاح الحمود يتدرب في النرويج على مسار ثلجي للراليات -( من المصدر)
عمان- دخل الملاح عطا الحمود في مرحلة جديدة نحو العالمية، بعد أن أنهى تدريباته على مسار ثلجي في النرويج وغادر إلى السويد من أجل المشاركة في رالي السويد الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام ضمن بطولة العالم للراليات للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، حيث يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، الذي نال أيضا لقب ‏‏بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي للمرة الأولى في مسيرته، والمركز الثالث في رالي قطر الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي أقيم مؤخرا.اضافة اعلان
وأعلن موقع بطولة العالم للراليات عن مشاركة 57 متسابقا في رالي السويد، والحمود والرواحي يمثلان الفريق العربي الوحيد المشارك في رالي السويد ضمن بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر سي"، حيث يتطلعان إلى اكتساب الخبرات إلى جانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة "رالي 1"، كونها تجربة جديدة، وتتسم بتضاريس مختلفة.
وقال الحمود حول تجربته الجديدة في بطولة العالم للراليات لـ"الغد": "خضت تجربة على مسار ثلجي في النرويج، لقد تعودنا على مسارات صحراوية وإسفلتية في بطولة الشرق الأوسط، كان التدريب في النرويج ليوم كامل على ‏المسارات الثلجية المخصصة، وتم استخدم إطارات مخصصة للمسارات الثلجية، لقد اطلعنا على ‏قوانين بطولة العالم للراليات، التي تختلف عن الشرق الأوسط للراليات، الآن في السويد سنتدرب على مسار رالي السويد، و‏المرحلة المقبلة تتطلب منا مزيدا من العمل".‏
وأضاف: "قررنا المشاركة في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر ‏سي"، التي يسمح فيها بمشاركة الملاحين لسن 29 عاما، وهي تجربة أولى لي وللمتسابق العماني عبد الله الرواحي، وتضم 5 راليات ‏متعددة التضاريس، ويشارك المتسابقون كافة، على متن سيارة من النوع نفسه وهي "فورد آر 3"، وللمرة الأولى يسجل 20 فريقا في ‏البطولة، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" وتتحمل المصاريف كافة.‏
ويحمل الحمود في مسيرته في رياضة المحركات الكثير من الإنجازات، حيث خاض تجارب عديدة في بطولة العالم ‏للدراجات النارية ‏الصحراوية، وشارك في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، ونظرا لسمعته الطيبة، وقع ‏اختياره للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب‏‏، وحقق إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة ‏الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول ‏مرة بلقب بطولة عُمان للراليات.‏
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