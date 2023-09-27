الحمود يشارك في آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يغادر عطا الحمود يوم الاثنين المقبل إلى قبرص للمشاركة في رالي قبرص الـ50، والذي يشكل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، التي يقام بالفترة من 6-8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يسعى إلى نيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين، ويلعب في الرالي دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي.ويمثل الحمود المشاركة الأردنية في رالي قبرص، وسيخوض تدريباته إلى جانب الرواحي على مسار الرالي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.وقال الملاح الحمود لـ" الغد": "اتطلع لنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين وتحقيق انجاز تاريخي، المنافسة على اللقب ستكون قوية وصعبة حيث يبلغ الفارق بيني وبين صاحب المركز الثاني ماثيو باوميل من أندورا 6 نقاط، ويبلغ الفارق بيني وبين القطري ناصر الكواري 24 نقطة، وقد حققت أنا والسائق العُماني الرواحي نجاحات كبيرة في راليات بطولة الشرق الأوسط العام الحالي، كراليات عُمان وقطر والأردن، ووقفت للمرة الأولى كأردني على منصة التتويج برالي لبنان مؤخرا، حيث حققت إلى جانب الراوحي المركز الثاني، بالطبع اكتسبنا خبرة كبيرة في راليات الشرق أوسطية حيث نشارك منذ اعوام مع بعضنا البعض في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ونتائجنا المميزة باتت واضحة للجميع، ورالي قبرص مساره متعدد ويتطلب مهارات قيادية كبيرة ودقة في تدوين الملاحظات على طرقه الترابية الجبلية الوعرة والملتوية".وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات يعمل إلغاء الراليات إلى خلط الأوراق، حيث أدى الغاء رالي قبرص الجولة الأخيرة العام الماضي إلى حسم السائق القطري ناصر العطية لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة 18 في البطولة محققا بذلك رقما قياسيا، في حين أدى إلغاء رالي الكويت الدولي العام الحالي، الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى رفع مستوى التنافس بين السائقين والملاحين في بطولة الشرق الأوسط ولن تقتصر المنافسة على القطري ناصر العطية، وسيدخل على خط المنافسة سائقون جدد يتطلعون لزيادة رصيدهم من النقاط في البطولة.ولن يقف القطري ناصر العطية صاحب الخبرة في بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي يشارك في الدورة الآسيوية الـ19 ضمن صفوف المنتخب القطري للرماية، وحقق يوم أمس ميداليتين (برونزية وفضية) في رماية السكيت مكتوف الأيدي، وكان قد انسحب مؤخرا من رالي لبنان بسبب حادث أدى إلى انقلاب سيارته وخروجها عن المسار، واستطاع العطية، الذي يعد واحدا من أبرز السائقين في العالم، من الخروج بسلامة من سيارته، إلى جانب ملاحه، من دون التعرض لأي إصابة، رغم الأضرار الكبيرة التي حدثت.وسيعمل العطية على نيل لقب رالي قبرص، حيث يتمتع بخبرة كبيرة فيه، وتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للرلاليات للمرة الـ19، حيث يبلغ الفارق بينه وبين متصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات مؤقتا العُمان الرواحي 6 نقاط سهلة المنال وسيدخل على خط المنافسة صاحب المركز الثالث في الترتيب العام الكويتي مشاري الظفيري وصاحب المركز الرابع اللبناني أحمد خالد، وصاحب المركز الخامس الكويتي يوسف الظفيري.