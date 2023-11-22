الحمود يظفر رسميا بلقب الملاحين في راليات الشرق الأوسط

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للمرة الأولى في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، منح لقب السائقين بشكل مشترك بين القطري ناصر العطية والعُماني عبد الله الرواحي، حيث حقق كل منهما 108 نقاط خلال مشاركتهما في 5 راليات هي عُمان وقطر والأردن ولبنان وقبرص.وحقق العطية والرواحي فوزين وحصلا على المركز الثاني مرتين وانسحبا مرة واحدة.وتنص لوائح الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الرياضية الإقليمية، على أنه في حالة حدوث مثل هذا التعادل، فإن الاتحاد الدولي للسيارات نفسه هو الذي يقرر الفائز وعلى أساس أي اعتبارات يراها مناسبة.وحقق الرواحي، لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الأولى ونال ملاحه الأردني عطا الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط برصيد 108 نقاط للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.وحقق العطية رقما قياسيا، بحصوله على 19 لقبا في بطولة الشرق الأوسط للراليات.وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، تم تشكيل لجنة خاصة مكونة من الأعضاء، التالية أسماؤهم: الشيخ عبد الله آل خليفة (نائب رئيس الاتحاد الدولي للشرق الأوسط عن منطقة الشرق الأوسط)، وجارمو ماهونين (رئيس لجنة الرالي)، وبيتر سولبرج (نائب رئيس لجنة السائقين)، وبطل بطولة "ERC" الحالي هايدن بادون.وتقدمت اللجنة باقتراحات إلى لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024، لمنع حدوث مثل ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي مرة أخرى، حيث تم منح اللقب بشكل مشترك في غياب لوائح واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك. وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على الخيار الذي طرحه كل من: سولبرج وبادون، حيث يجب أن يكون العامل الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة، وسيتم عرض هذا على المجلس العالمي لرياضة السيارات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وصرح عطا الحمود لـ"الغد": "للمرة الأولى يتم منح لقب مشترك لسائقين، ووفقا لما حدث يجب أن يعمل الاتحاد الدولي ولجنة الراليات على تغيير لوائح وقوانين بطولة الشرق الأوسط للراليات، لقد حسم الاتحاد الدولي الجدل القائم، منذ ختام منافسات البطولة، وحققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين للعام الحالي، في حين حقق السائق العُماني عبد الله الرواحي الذي ألعب له دور الملاح لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الأولى في مسيرته".