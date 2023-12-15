الحموي وناشخو يسعيان لمراكز متقدمة في نهائيات كأس الأمم للكارتينغ

أيمن وجيه الخطيب

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‏عمان - يتطلع السائقان الأردنيان سند الحموي وفيصل ناشخو إلى تحقيق مراكز متقدمة اليوم في ختام منافسات بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، والتي يستضيفها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية.‏وحقق الحموي نتائج مميزة خلال التجارب أول من أمس وناور في فئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما) على المركز الأول ‏ودارت منافسة قوية بينه وبين السائقين زين الحمصاني واللبناني روجيه فغالي جونيور والفلسطيني مالك مصطفى والقطري ‏تميم حوسيبا والمغربي يانس مارتن والقطري زكريا دولة والسعودي عمر سيندي واللبناني بيتر أبو خاطر، والكويتي جابر ‏الصياح، وكان الحموي قد احتل المركز الأول في التجارب الثانية والثالثة والسادسة.كما حقق ناشخو في فئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق) المركز الثامن في التجارب الثانية والثالثة والسابعة وتبدلت الأدوار ‏بينه وبين السائقين الجزائري كامل رحالي والقطري بدر السليطي والإماراتي أحمد الواهري والعُماني فهد الرواحي والإماراتي ‏جورج نصار والسعودي ليث ممنع واللبناني ريان منعم والسعودي عبد الله كامل.‏وكانت قد اقيمت الحصص التأهلية الثلاثة الأولى لجميع الفئات، وسيتنافس هؤلاء المتسابقون في ست فئات هي: فئة مايكرو ‏ماكس (8 - 11 عاما) ، وفئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما)، وفئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق)، وفئة ميني ماكس ‏‏(10 - 13 عاما) وفي فئة‎ DD2 ‎‏(15 عاما فما فوق) وفئة‎ DD2 ‎ماسترز (31 عا فما فوق ). بالإضافة إلى ذلك، هناك فئتان ‏إضافيتان من السباقات المخصصة للنخبة هما فئة‎ RD1 ‎الإسبرينت وفئة‎ RD1 ‎للتحمل‎.‎وتنطلق اليوم السباقات قبل النهائية والنهائية على فترتين صباحية ومسائية لجميع الفئات ويشمل البرنامج على عملية الأحماء ‏وتستمر 5 دقائق لجميع الفئات، ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12.35 ظهرا بتوقيت قطر تنطلق السباقات قبل النهائية في ‏جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (10 لفات)، والميني ماكس (11 لفة)؛ والجونيور ماكس (13 لفة)، والماكس (13 ‏لفة) وفئتي ‏DD2‎‏ وDD2‎‏ للماسترز (13 لفة) ومن الساعة 2.15 عصرا إلى الساعة 4.35 مساء، تنطلق السباقات النهائية في ‏جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (14 لفة)، والميني ماكس (15 لفة)؛ والجونيور ماكس (18 لفة)، والماكس (18 ‏لفة) وفئتي ‏DD2‎‏ وDD2‎‏ للماسترز (18 لفة) ويقام حفل توزيع الجوائز وتقديم كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا من الساعة ‏‎5.30‎‏ مساء إلى 6 مساء اليوم. ‏وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينغ الرئيسية للشباب ‏والسائقين القدامى تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.‏‏وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة في قطر حيث سيشارك فيها حوالي 165 سائقا من دول الأردن، والجزائر، والبحرين، ‏وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، ‏والإمارات، واليمن وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية‎.‎