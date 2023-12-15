الحموي وناشخو يسعيان لمراكز متقدمة في نهائيات كأس الأمم للكارتينغ

وحقق الحموي نتائج مميزة خلال التجارب أول من أمس وناور في فئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما) على المركز الأول ودارت منافسة قوية بينه وبين السائقين زين الحمصاني واللبناني روجيه فغالي جونيور والفلسطيني مالك مصطفى والقطري تميم حوسيبا والمغربي يانس مارتن والقطري زكريا دولة والسعودي عمر سيندي واللبناني بيتر أبو خاطر، والكويتي جابر الصياح، وكان الحموي قد احتل المركز الأول في التجارب الثانية والثالثة والسادسة.
كما حقق ناشخو في فئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق) المركز الثامن في التجارب الثانية والثالثة والسابعة وتبدلت الأدوار بينه وبين السائقين الجزائري كامل رحالي والقطري بدر السليطي والإماراتي أحمد الواهري والعُماني فهد الرواحي والإماراتي جورج نصار والسعودي ليث ممنع واللبناني ريان منعم والسعودي عبد الله كامل.
وكانت قد اقيمت الحصص التأهلية الثلاثة الأولى لجميع الفئات، وسيتنافس هؤلاء المتسابقون في ست فئات هي: فئة مايكرو ماكس (8 - 11 عاما) ، وفئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما)، وفئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق)، وفئة ميني ماكس (10 - 13 عاما) وفي فئة DD2 (15 عاما فما فوق) وفئة DD2 ماسترز (31 عا فما فوق ). بالإضافة إلى ذلك، هناك فئتان إضافيتان من السباقات المخصصة للنخبة هما فئة RD1 الإسبرينت وفئة RD1 للتحمل.
وتنطلق اليوم السباقات قبل النهائية والنهائية على فترتين صباحية ومسائية لجميع الفئات ويشمل البرنامج على عملية الأحماء وتستمر 5 دقائق لجميع الفئات، ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12.35 ظهرا بتوقيت قطر تنطلق السباقات قبل النهائية في جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (10 لفات)، والميني ماكس (11 لفة)؛ والجونيور ماكس (13 لفة)، والماكس (13 لفة) وفئتي DD2 وDD2 للماسترز (13 لفة) ومن الساعة 2.15 عصرا إلى الساعة 4.35 مساء، تنطلق السباقات النهائية في جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (14 لفة)، والميني ماكس (15 لفة)؛ والجونيور ماكس (18 لفة)، والماكس (18 لفة) وفئتي DD2 وDD2 للماسترز (18 لفة) ويقام حفل توزيع الجوائز وتقديم كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الساعة 5.30 مساء إلى 6 مساء اليوم.
وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينغ الرئيسية للشباب والسائقين القدامى تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.
وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة في قطر حيث سيشارك فيها حوالي 165 سائقا من دول الأردن، والجزائر، والبحرين، وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، والإمارات، واليمن وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية.