السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منافسات عرض PFL مينا 1 لفنون القتال المختلطة

الحياصات والدعجة إلى نصف النهائي.. وهزيمتان لأبزاخ وحسنين

عبد الرحمن الحياصات بعد إعلان فوزه أول من أمس -(من المصدر)
عبد الرحمن الحياصات بعد إعلان فوزه أول من أمس -(من المصدر)
عمان - تأهل مقاتلان أردنيان إلى الدور نصف النهائي من الموسم الأول لدوري المقاتلين المحترفين PFL الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فيما خرج مقاتلان آخران من الدور ربع النهائي.اضافة اعلان
وأقيم أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، عرض PFL مينا 1 لفنون القتال المختلطة MMA، المخصص لفئتي وزن الديك ووزن الريشة، وهو العرض الأول للمنظمة الأميركية، منذ أن استحوذ صندوق "سرج" للاستثمارات الرياضية التابع للسعودية، على حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين PFL في آب (أغسطس) الماضي، ومن ثم قامت الشركة الأميركية بشراء منظمة "بيلاتور" لفنون القتال المختلطة، لتصبح  PFL، ثاني أكبر منظمة معنية بهذه اللعبة، بعد منظمة UFC العريقة.
ويقام دوري المقاتلين المحترفين، بطريقة الأدوار الإقصائية، وتضم كل فئة وزن 8 مقاتلين، يتنافسون عبر 4 عروض، والفائز في الموسم الأول من كل وزن، سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، مع التأهل مباشرة إلى الموسم التالي من دوري المقاتلين المحترفين، بنسخته العالمية في العام 2025.
وفي الحدث الرئيسي لعرض PFL مينا 1، خسر المقاتل الأردني يزيد حسنين ضمن فئة وزن الريشة، أمام السعودي عبدالله القحطاني، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، بعدما تلقى وابلا من اللكمات قبل ثوان قليلة من انتهاء الجولة، ليطلب من الحكم إنهاء النزال لعدم قدرته على تحمل المزيد.
وكان مقررا أن يلعب القحطاني أمام الكندي الجنسية المغربي الأصل طه بن داوود، بيد أن الأخير انسحب في الأيام الأخيرة قبل النزال للإصابة، ليحل مكانه حسنين الذي كان مقررا أن يخوض نزالا خارج منافسات الموسم أمام المصري ميدو محمد.
وخاص حسنين النزال رغم عدم قدرته على الوصول إلى الوزن المطلوب، بيد أن فارق الخبرة منح القحطاني فوزا في المتناول.
وإلى جانب حسنين، خسر المقاتل الأردني نورس أبزاخ، أمام العراقي علي طالب بإجماع القضاة، بعد 3 جولات تمكن فيها أبزاخ من مجاراة منافسه على فترات، دون أن يحقق أفضلية واضحة.
وكانت الآمال معقودة على أبزاخ (32 عاما) للمضي قدما في منافسات وزن الديك، بيد أنه تلقى هزيمته السادسة بمسيرته الاحترافية، مقابل 12 انتصارا، وهو الذي كان يحمل حزام المنطقة العربية لفئة وزن الديك في منظمة "مقاتلو الإمارات"، والتي خاض فيها 5 نزالات، حقق الفوز في 4 منها مقابل هزيمة وحيدة، كانت أمام البرازيلي فيكتور نونيز في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من ناحية ثانية، خسر المقاتل الأردني جلال الدعجة بصعوبة بالغة أمام السوداني طارق اسماعيل، بقرار منقسم من القضاة ضمن فئة وزن الديك، في نزال كان متكافئا إلى حد كبير، بيد أن بطاقة التأهل ذهبت إلى الدعجة (37 عاما)، بعدما تخطي المقاتل السوداني الوزن المسموح في فئته، وذلك وفقا لقوانين المنظمة الأميركية.
وسيحصل الدعجة على فرصة للحصول على ثأر مواطنه أبزاخ، عندما يلاقي العراقي طالب في نصف النهائي.
وقدم عبد الرحمن الحياصات، صورة مميزة عن المقاتلين الأردنيين، عندما شق طريقه إلى نصف نهائي منافسات وزن الريشة، بفوزه على المصري أحمد طارق بإجماع القضاة، ليضرب موعدا مع السعودي القحطاني في نصف النهائي.
ومن الجدير بالذكر، أن المقاتل الأردني جراح السيلاوي، نافس في الموسمين الأخيرين من النسخة العالمية لدوري المقاتلين المحترفين، وحقق انتصارا واحدا مقابل هزيمة واحدة في الموسم الأول، ونال هزيمتين في الموسم الثاني،  وسيشارك ضمن فئة وزن خفيف الوسط في الموسم الأول لمنطقة الشرط الأوسط وشمال افريقيا، ابتداء من عرض PFL مينا 2، في تموز (يوليو) المقبل.
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