الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يواجه الأهلي في ختام الجولة السادسة من دوري المحترفين

الخبرة ترجح كفة الوحدات على شباب الأردن.. والجليل يحقق فوزه الأول

مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول التخلص من رقابة مدافعي شباب الأردن -(تصوير: أمجد الطويل)
مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول التخلص من رقابة مدافعي شباب الأردن -(تصوير: أمجد الطويل)
 واصل فريق الوحدات عروضه الإيجابية وتغلب أمس على نظيره شباب الأردن بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.اضافة اعلان
واستطاع الوحدات تسجيل الفوز الثاني له بعد فترة التوقف الدولي، بعد الفوز الاول على الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، ليبقى “الأخضر” في وصافة ترتيب “المحترفين” وبرصيده 13 نقطة من 5 مباريات، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع الحسين إربد (15 نقطة)، بينما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن عند 6 نقاط وفي المركز الثامن.
وتستكمل الجولة السادسة مساء اليوم، بلقاء يجمع بين الفيصلي والأهلي عند الساعة السابعة والنصف على ستاد عمان الدولي.
تشكيلة الفريقين 
الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت (محمد كحلان)، أحمد سمير، مهند أبو طه (حسان زحراوي)، صالح راتب (أحمد سريوة)، محمد موالي (خالد عصام)، وسيدريك هنري (مالك علان). 
المدير الفني: رشيد جابر 
شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، محمد طه (خالد أبو رياش)، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (ثائر الديرباني)، فضل هيكل، أحمد صبرة (أيهم هشام)، أويس زيادات، حمزة النعيم وعامر المجدوبة.
المدير الفني: محمود الحديد 
الحكام: أحمد يعقوب حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني مراد الذيبة وقيس الغوانمة حكما رابعا.
الإنذارات: مهند أبو طه (الوحدات) عامر المجدوبة (شباب الأردن) 
سيناريو الأهداف 
- رفع لاعب الوحدات محمد موالي كرة بالمقاس من الجهة اليمنى على قدم المهاجم العاجي سيدريك هنري، الذي وضع الكرة بيمينه من اللمسة الأولى، لترتطم بالقائم قبل دخولها المرمى (28).
- استلم لاعب الوحدات أحمد سريوة كرة من حدود منطقة الجزاء، ورواغ عددا من المدافعين قبل أن يضع الكرة بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للجعيدي (70).
مغير السرحان 1 الجليل 2
إلى ذلك، حقق فريق الجليل أول فوز له بدوري المحترفين للموسم الحالي، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. 
وتقدم الجليل بالنتيجة بعد مرور 8 دقائق على انطلاقة المباراة عبر اللاعب عبيدة النمارنة، قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة عند الدقيقة 14، فيما أحرز المدافع زيد أبو الريش هدف مغير السرحان الوحيد عند الدقيقة 46 من تسديدة قوية. 
وتقدم الجليل بفضل فوزه 5 مراكز للأمام ووصل للمركز الخامس وبرصيده 7 نقاط، فيما تراجع مغير السرحان للمركز السادس والرصيد النقطي ذاته.
الأهلي - الفيصلي
على صعيد آخر، تتشابه ظروف الاهلاي والفيصلي قبل مواجهتهما المرتقبة الليلة، حيث حضر كل فريق من الخسارة في آخر مباراة خاضها سواء محلية للأهلي أو خارجية للفيصلي.
ويعي المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، بأن الفوز في لقاء الليلة على حامل اللقب، يعني له الكثير ولكتيبته التي تبحث عن نفسها بعد جمع 4 نقاط فقط، أملا بالبقاء لموسم آخر بين الكبار.
ويعتمد رشاد في خياراته على كل من ربيع عز الدين، محمد دهشان، كوا فيفيان آسي، يزن الغرابلة، ماهر الشحري، يزن دهشان، بهاء الشملتي، سند جعارة، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.
ويمني الفيصلي النفس في تكرار فوزه على الأهلي هذا الموسم وإعادة الروح لدى عناصر الفريق، بعد أن كان تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في بطولة الدرع بافتتاح الموسم، والتي كانت حاسمة لـ “الأزرق” الذي حسم من خلالها اللقب قبل نهايتة البطولة بجولتين.
وتأمل جماهير الفيصلي في ظهور الفريق بصورة جيدة ومحو الصورة السلبية التي ظهر عليها مؤخرا، وتحديدا بعد خسارته من السد بسداسية، إذ يعتمد المدير الفني أحمد هايل على روح اللاعبين ودعم الجماهير في العودة للمسار الصحيح، وتحسين موقعه على سلم الترتيب بعد تراجعه للمركز الرابع خلال الجولتين الماضيتين.
ومن المتوقع أن يشرك هايل الليلة كلا من محمد العمواسي، محمد كلوب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.
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