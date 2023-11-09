الخسارة أمام الكهرباء تؤكد حاجة الوحدات لاستقطابات جديدة

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - لم يظهر فريق الوحدات لكرة القدم بالصورة المطلوبة، أمام مستضيفه الكهرباء العراقي الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، ليتكبد خسارة جديدة، قد تقلص من حظوظه بالتأهل للدور الثاني من البطولة.وظهر لاعبو الوحدات في الملعب بصورة باهتة أمام منافس عرف من أين تؤكل الكتف، واعتمد في أسلوب لعبه على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، ليصيب شباك الوحدات في 3 مناسبات، فيما سجل هدف الوحدات الوحيد البديل محمد أبو زرق "بوغبا"، ليرد الكهرباء الدين للوحدات الذي تفوق بالنتيجة ذاتها 3-1 في مباراة الذهاب بعمان.وتراجع الوحدات مركزين ليصبح ثالث الترتيب في المجموعة الثانية وبرصيد 6 نقاط، متأخرا عن الكويت الكويتي صاحب الرصيد النقطي ذاته بفارق المواجهات المباشرة، فيما عاد الكهرباء لصدارة المجموعة مجددا وبرصيده 7 نقاط، وواصل أهلي حلب السوري تذيله فرق المجموعة وبرصيده نقطتين.واتضحت الحاجة كثيرا لتعزيز صفوف "الأخضر" في فترة الانتقالات الشتوية، إذا ما أراد المنافسة على لقب البطولة حال تأهله للدور المقبل، حيث يحتاج للفوز في مبارتيه المقبلتين أمام أهلي حلب في 28 من الشهر الحالي في السعودية، وفي 11 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في عمان، مع ضرورة تعثر الكهرباء في مباراة من مبارتيه المقبلتين أيضا أمام المنافسان ذاتهما.ودخل لاعبو الوحدات إلى الملعب باعتقادهم بأن المنافس سيظهر بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب، وأن الفوز محسوم في ظل أفضليته المسبقة على الكهرباء، لتتبدل كل تلك المعطيات قبل انقضاء الدقائق العشر الأولى بتسجيل أصحاب الأرض هدف السبق، ما أربك اللاعبين وجعلهم في سباق مع الزمن للوصول لهدف التعديل وثم التقدم.ولم يغير المدرب العماني للوحدات رشيد جابر من واقع المباراة بشيء في تبديلاته، حيث عانى الخط الخلفي عانى كثيرا من سوء التمركز وعدم فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين، دون أن يجد حلا لإيقاف الهجمات المرتدة المتقنة من قبل لاعبي الكهرباء، ليتلقى الفريق هدفا ثانيا للأسباب السابقة، والأمر ذاته حصل في الهدف الثالث الذي جاء بعد تقليص النتيجة من "بوغبا".وبحسب ردود فعل جماهير الوحدات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، أصبح الفريق بحاجة ماسة لحل الإدارة الخلاف الواقع بين المدير الفني واللاعب أنس العوضات، مع ضرورة عودته للفريق بأسرع وقت قبل فوات الآوان، وضياع حلم المنافسة على اللقب الآسيوي، في ظل الإمكانيات الفنية والحلول الفردية التي يمتلكها العوضات في الثلث الأمامي، وغيابها عن الفريق في المباراتين المحليتين الأخيرتين، ومباراة الكهرباء أول من أمس.ويتطلع جابر إلى استثمار فترة التوقف الدولية المقبلة وغياب المنافسات بالنسبة للأندية، علما بأنه سيفتقد لخدمات 12 لاعبا بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي وهم فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، مهند أبو طه، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر جاموس ومالك علان، إلى جانب احتمالية استدعاء اللاعب السوري خالد كردغلي لمنتخب بلاده، في القائمة التي سيتم الإعلان عنها اليوم من قبل مدرب منتخب سورية.الجدير ذكره أن متصدر كل مجموعة بتأهل إلى الدور التالي، إلى جانب صاحب أفضل مركز ثان من بين المجموعات الثلاث في غرب آسيا.