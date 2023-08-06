الخلايلة: مبادرة "السلة" تساهم في الحفاظ على "الغطاء الأخضر" لمدينة الحسين

خالد تيسير العميري

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عمان – كشف مدير مدينة الحسين للشباب، بسام الخلايلة، عن أمنياته بإطلاق الاتحادات الرياضية مبادرات تساهم بإعادة "الغطاء الأخضر" إلى المدينة، للمساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي والثروة الحرجية.وشارك الخلايلة مؤخرا، في برنامج "سوستينابال" للمكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، من خلال المساهمة في زراعة 75 شجرة سرو، ضمن مبادرة تهدف إلى تثقيف الرياضيين وزيادة الوعي بقضايا الاستدامة الحاسمة، للمساعدة في التخفيف من تغير المناخ.وحضر أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م.نبيل أبو عطا، مبادرة برنامج غرس الأشجار أيضا، إلى جانب لاعبات الفرق المشاركة في بطولة آسيا للناشئات تحت 16 سنة للمستويين الأول والثاني، والتي اختتمت مؤخرا في الأردن، واللواتي ساهمن في زراعة أشجار السرو بالمنطقة المحيطة بصالة الأمير حمزة.وقال الخلايلة في حديثه لـ "الغد": "كانت مبادرة مثالية لزراعة الأشجار بالتعاون مع مديرية الشؤون الزراعية في المدينة، نحن نعاني اليوم من السقوط المتكرر لعدد كبير من الأشجار المعمرة نتيجة المنخفضات الجوية العاصفة كل عام، وهذه الخطوة مهمة للمحافظة على الغطاء الأخضر في مدينة الحسين للشباب وتعويض الفاقد" من الأشجار.وتابع: "يوجد نحو 30 مقرا للاتحادات الرياضية في مدينة الحسين للشباب، ونأمل في أن يكون هناك مبادرات مماثلة، للمحافظة على الثروة الحرجية، نمتلك مضمارا ترابيا لرياضة الجري بطول 2كم، ومن المهم تأهيل هذه المناطق للحفاظ عليها".ووصف الخلايلة مدينة الحسين للشباب بـ"أم المدن" و"شيخة" المدن الرياضية، مشيرا: "لدينا جدول استضافات مزدحم ومليء بالبطولات المحلية والدولية، وهذا يضاعف حجم المسؤولية والجهود المبذولة من كوادر مدينة الحسين للشباب، لتهيئة المرافق من أجل استقبال جماهيرنا وضيوف الوطن".وثمن مدير مدينة الحسين للشباب، الإنجازات المتواصلة المتحققة في لعبة كرة السلة على امتداد السنوات الماضية، لافتا: "بذلت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، جهودا ضخمة، وحققت إنجازات يفخر بها كل أردني خلال فترة قياسية، وهذا يفرض علينا مساندتهم ودعمهم وتذليل الصعوبات كافة أمامهم"، مشددا على دعمهم لأي ناد أو منتخب في رياضة فردية أو جماعية، سعيا لتحقيق الإنجازات.ولا تهدف هذه المبادرة إلى الحد من التأثير البيئي لفعاليات كرة السلة في المنطقة فحسب، بل تهدف أيضا إلى تثقيف المشجعين وجميع المشاركين حول ضرورة وفوائد السعي لتحقيق أهداف مستدامة، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي واستعمال المواد المعاد تدويرها والمصنوعة من بقايا أوراق الأعشاب البحرية، وتجنب استعمال الأوراق من خلال استخدام الطواقم التدريبية للأجهزة اللوحية لجمع الإحصائيات بدلا من طباعة الأوراق، كما يستخدم المذيع العام، جهازا لوحيا بدلا من قائمة الإحصائيات المطبوعة للإعلان عن قوائم الفرق، واستخدام التذاكر الإلكترونية للجماهير.