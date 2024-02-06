الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدراج أبو عيشة يشارك في "باها حائل" وسط منافسة عالمية

الدراج عبد الله أبو عيشة بعد إنهائه أحد السباقات -(من المصدر)
الدراج عبد الله أبو عيشة بعد إنهائه أحد السباقات -(من المصدر)
عمان - يمثل الدراج عبد الله أبو عيشة الرياضة الأردنية في منافسات "باها حائل"، الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية – فيم، الذي ينطلق بعد غد  ويستمر حتى يوم السبت المقبل، على متن دراجة من نوع " Gasgas".اضافة اعلان
وأكد أبو عيشة، أن سباقات الباها بدأت تأخذ اهتمامه وشغفه وتدفعه  للمشاركة باستمرار في فئة الدراجات النارية الصحراوية وهي المفضلة لديه، موضحا أن النجاحات السابقة دفعته إلى معاودة المشاركة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها – فيم".
وأضاف أبو عيشة في تصريحات لـ"الغد": "أنا مستعد للمشاركة في باها حائل الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية، والجولة الأولى من كأس الشرق الأوسط، وهذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها بالبطولة، وسأحاول نيل اللقب ورفع علم الأردن على منصة التتويج".
وكان أبو عيشة، حقق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم العام 2022، والسادس في العام 2021،  كأول دراج أردني يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وشارك العام 2022، في باها الأردن، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات "فيم – باها"، وأحرز المركز الثاني في الترتيب، وفي العام ذاته، حقق المركز الرابع في باها دبي.
وتابع: "الآن يجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة، والتقدم نحو المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وسأكثف تحضيراتي للمشاركة في الجولة الأخيرة لبطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم، والتي ستقام في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشدد: "سأقود دراجتي بإيقاع جيد، وأستطيع أن أقول: "إن الفوز قادم في سباق حائل، وأتطلع إلى المنافسة وتحقيق إنجاز عالمي كبير، وأسعى إلى شق طريقي نحو الحصول على المراكز الأولى، والمنافسة صعبة جدا بين الدراجين العالميين المشاركين بكأس العالم"، وأتطلع إلى نيل لقب البطولة العالمية، ومستقبلا أرغب بالمشاركة برالي داكار العالمي الشهير".
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