السبت 23 أيلول 2023
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الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بسباعية

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سجل هاري كين "هاتريك"
حقق نادي بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، فوزا كاسحا على حساب ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جرى على ملعب أليانز أرينا في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.اضافة اعلان

وارتقى حامل اللقب في السنوات العشرة الأخيرة بايرن للصدارة مؤقتا لوحده برصيد 13 نقطة بانتظار لقاء مطارده باير ليفركوزن، بينما تلقى نادي بوخوم الذي لم يسدد أي تسديدة على مرمى حارس البايرن زفن أولريتش، هزيمته الرابعة ليبقى في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

وسجل نجم البايرن الإنجليزي هاري كين 3 أهداف "هاتريك" في شباك بوخوم، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، وسجل باقي الأهداف تشوبو موتينج، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني وماتيس تيل على مدار شوطي اللقاء.

وفي باقي مباريات الجولة، حقق بروسيا دورتموند فوزا متأخرا على ضيفه فولسفورغ بهدف وحيد، وفاز لايبزيغ على مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدف وحيد، وأوجسبورغ على ماينز 05 بهدفين نظيفين.
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