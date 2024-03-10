الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

فرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23.

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وأدرك ليفربول التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.



وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الصراع مشتعلا على اللقب حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال، صاحب الصدارة.



ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، بينما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.