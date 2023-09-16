الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق الفوز على وولفرهامبتون

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عاد ليفربول بالنقاط الثلاث بفوزه على وولفرهامبتون مستفيداً من استمرار تألق نجمه المصري محمد صلاح.وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.وأسهم صلاح بشكل مباشر في أهداف ليفربول الثلاثة ليساعد فريقه على قلب تأخره إلى انتصار مهم.وباغت الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان الضيوف بهدف مبكر أتى في الدقيقة السابعة وحافظ عليه وولفرهامبتون حتى نهاية الشوط الأول.ووضع صلاح لمسته عندما تكفل بصناعة هدف ليفربول الأول الذي حمل توقيع الهولندي خاكبو (55).وعاد النجم المصري ليفرض نفسه نجماً للمباراة حين أرسل بينية مميزة لزميله الاسكتلندي روبرتسون صاحب هدف التقدم في الدقيقة الخامسة والثمانين.ولم يكتف صلاح بالتمريرتين الحاسمتين فأرسل كرة الهدف الثالث لزميله إليوت (90+1)، علماً أنّ موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أشار إلى أنّ الهدف احتسب للإسباني هوغو بوينو بالخطأ في مرمى فريقه بعدما لمس بقدمه الكرة التي سددها إليوت قبل معانقة الشباك.وصعد ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتاً.وأصبح صلاح بحسب العديد من المصادر اللاعب الإفريقي الأكثر إسهاماً بالتمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بـ63 تمريرة حاسمة.