السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي

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لقطة من المباراة
فرض ليفربول التعادل بهدف لمثله على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت الكسندر ارنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.اضافة اعلان

وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4 - 4 في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برنتفورد 3 - صفر.
وسجل سيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة.
ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ارسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.
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