الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وفولهام تنتهي بالتعادل الإيجابي

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انتهت موقعة آرسنال وضيفه فولهام التي جرت اليوم السبت على استاد الإمارات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 2-2.افتتح اندرياس بيريرا التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة الأولى مستغلا خطأ بوكايو ساكا في إعادة الكرة، وبقي الهدف صامداً حتى الدقيقة 70 حيث منح الحكم ركلة جزاء لآرسنال نفذها ساكا بنجاح معادلا النتيجة.وبعدها بثلاث دقائق تمكن إدوارد نكيتاه من خطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 83 طرد كالفن باسي من صفوف فولهام ورغم النقص العددي تمكن الضيوف من معادلة النتيجة بواسطة جواو بالينيا ليكتفي كل فريق بنقطة.ورفع آرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالترتيب بفارق الأهداف عن توتنهام الأول الذي فاز في وقت سابق على مضيفه بورنموث بهدفين دون مقابل.ومني إيفرتون بخسارته الثالثة تواليا هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام ولرفهامبتون 0-1.في المقابل، تعادل طرفا لندن برنتفورد وكريستال بالاس 1-1..